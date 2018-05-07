Что посеешь, то и съешь: как и чем удобряют овощи украинские фермеры

Почему гербициды, которые запрещены в Европе, у нас – по-прежнему популярны

Больше, чем просто овощ. Картофель давно возведен в культ. Майские праздники традиционно открывают сезон посадки.

Но мало закопать клубни. Их еще нужно защитить от вредителей.

Трудно сказать, сколько клубней в эти дни будет высажено. Но журналисты решили выяснить, чем же все-таки народ удобряет картошечку. И как это делать правильно.

У Елены Федоровны большая семья, но картошку она всегда сажает сама. Благо, земля рыхлая – можно и не вскапывать.

Агроном-экономист по образованию, дачница делится секретами хорошего урожая. Перво-наперво, разрезанные клубни нужно погрузить в золу.

В каждую лунку идет горсть перегноя и щепотка аммиачной селитры – это обогатит почву полезными веществами. А вот жуков травить хозяйка планирует месяца через полтора: когда на листьях появятся личинки.

В крупных хозяйствах клубни обрабатывают ядом перед посадкой. На полях Института картофелеводства выращивают семенной материал. В больших флягах препарат "два в одном": защищает растения и от вредителей, и от болезней.

Для жуков отравленное растение становится смертельным. А для человека?

Препараты для обработки клубней утрачивают ядовитые свойства через сорок дней. А те, которыми опрыскивают листья, держатся и того меньше – три недели. Но в погоне за прибылью недобросовестные фермеры могут нарушать эти сроки.

Была ли обработана ядом молодая картошка, которая уже появляется на прилавках? Скорее всего, да. Но на содержание пестицидов в лабораториях при рынках ее не проверяют. Фермеры вообще неохотно говорят о ядах. Оксана продает остатки прошлогоднего урожая. Клянется, что все сроки при использовании химикатов были соблюдены.

Плюсом агрономы считают развитие химической промышленности. По сравнению с 90-ми, препараты против вредителей и болезней стали более эффективными, а их дозы уменьшились. Хотя кое-где в Украине продолжают использовать устаревшие химикаты. Один из них имидаклоприд, запрещенный в Европе.

Опыты на молодых грызунах показали, что он вызывает у них слабоумие, нарушение движения и потерю веса. Ученые предположили, что вещество может представлять особую опасность для детей, повреждая нервную систему и вызывая ухудшение памяти. В Институте картофолеводства препараты на основе имидаклоприда советуют заменять более современными. А вот народные способы борьбы с вредителями считают бесполезными.

Зато отечественные селекционеры могут похвастаться сортами, которые легко переносят нашествие вредителей.

Удобрение и защита растений на одном гектаре обходится минимум в тысячу долларов. Без химикатов больших урожаев не собрать – уверяют агрономы. Уменьшить вред от пестицидов можно, если больше срезать кожуры с картофеля, а во время варки сменить воду. Ну, или браться за лопату и на огород.

Ранее журналисты "Сегодня" узнали, стоит ли бояться ранних овощей и фруктов.

Напомним, последние недели в Украине обваливаются цены на фрукты. И, если по цитрусовым ситуация была прогнозируемой, то продавцы яблок не ожидали, что их продукт резко подешевеет. Еще месяц назад они скупали импортные яблоки, рассчитывая, что цены будут расти по май включительно.