Награда за знания: юные моряки из Украины посетили Амстердам и Роттердам

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90% всех туристов, которые посещают Нидерланды, едут в Амстердам. Хотя рядом со столицей находятся не менее красивые города. Один из них Роттердам. Оба города стоят на реках и штучных каналах.

Что стоит увидеть туристам в Амстердаме и Роттердаме, если ты в Нидерландах впервые, рассказали украинские студенты-моряки. Все они победители конкурса "Морское дело 2019", организованного Фондом Бориса Колесникова.

Амстердам стоит ниже уровня моря на болотистой земле. Название города произошло от двух слов: "Амстел" — название реки и "дам" — "дамба". Поскольку на такой земле трудно строить в почву приходилось вбивать дубовые сваи, которые без доступа воздуха каменеют. На сваях построен Центральный железнодорожный вокзал Амстердама – их 8687 штук.

"Здание вокзала неповторимо. Я был во многих городах Европы и могу сравнить. В Амстердаме вокзал самый красивый. Он отличается размерами и архитектурой", – делится Александр Баранов, студент Херсонской государственной академии.

Вокзал построен в стиле неоренессанс. Фасад здания выложен красным кирпичом. На башнях вокзала находятся часы. На первый взгляд одни показывают правильное время, а вторые – неправильное. На самом деле вторые – это флюгер, который указывает направление ветра.

"Украинских студентов впечатлило то, как жители Нидерландов обустроили свою страну. В течение четырех дней они слышали слово "самый": самый огромный аэропорт, самый крупный порт, самый большой торговый центр — и это не преувеличение, не хвастовство. В современном мире это означает "востребованный". Дело не размерах, а в качестве, надежности, честности, открытости, привлекательности для партнеров. Жители Нидерландов считают, что в мире нет лучше места для жизни и бизнеса. Я бы очень хотел, чтобы в Украине были такие же условия работы и достойная оплата труда. Наша молодежь увидела, к чему нужно стремиться", − рассказывает президент Фонда Борис Колесников.

В Амстердаме есть несколько протестантских и католических церквей. Католические, кстати, спрятаны во дворах, потому что Нидерланды – протестантская страна и в свое время выступила против подходов католицизма. Поэтому поискать католические церкви – неплохой квест для туриста, советует Елизавета Палабуюк, студентка Одесского национального морского университета.

"Очень красивый Еврейский квартал. Во время второй мировой войны более 80% населения евреев Амстердама стали жертвами Холокоста. После гонений население города значительно сократилось. Еврейский квартал во время Второй мировой войны начали грабить. Дома евреев, которые в то время были деревянными, разбирали и отапливали свои жилища. Сегодня квартал отстроен. Хотя в шестидесятых годах там хотели построить четырехполосную трассу, но люди отстояли квартал, поскольку это весомый исторический объект", – делится Елизавета.

В Амстердаме есть необычный цветочный базар – он стоит на баржах вдоль канала Сингел. Каждый день здесь открывается 15 магазинчиков с цветами. Рынок здесь находится с 17 столетия.

"В Амстердаме есть невероятный цветочный рынок. Правда, там не продают букеты, но можно купить луковицы тюльпанов самых разных видов. Особенность рынка в том, что он стоит на баржах на канале", – делится одна из победительниц конкурса "Морское дело 2019" Инга Машкова, студентка Одесской морской академии.

Бегейнхоф называют еще Амстердамом в миниатюре. Это закрытый двор из 47 домов, где в 14 веке проживала женская католическая община. Здесь же находится один из двух деревянных домиков, которые сохранились в Амстердаме со Средневековья.

"Очаровательное место. Тайный уголок в самом центре. Это целый комплекс симпатичных старинных домиков. Здесь находится одно из старейших деревянных строений Амстердама. Окна никто не закрывает и можно рассмотреть, как устроен быт местных", – отмечает Алена Ратушная, студентка Азовского морского института (Мариуполь).

Второй по величине город в Нидерландах. Маасхетен его неофициальное название, поскольку находится на реке Маас. Он не похож ни на один город страны. Во время бомбардировки в 1940 году город был полностью уничтожен буквально за 15 минут. В Роттердаме решили не восстанавливать старое, а строить новый функциональный город, который будет удобен для жизни.

"Это мост через реку Маас в центре Роттердама. Наверное, это самый узнаваемый символ город. Он безусловно один из самых красивых! Он очень гармонично смотрится именно в Роттердаме, городе необычной современной архитектуры, городе небоскребов, причудливых форм, необычных памятников и инсталляций", – отмечает Черногор Алексей, студент Дунайского института Национального университета Одесская морская академия (Измаил).

Кубический домик – еще одна знаменательная архитектурная достопримечательность Роттердама.

"Роттердам – это город самых смелых и интересных архитектурных идей, и проектов. Роттердам уникален. Снаружи этот комплекс выглядит очень весело и авангардно. Можно долго ломать голову, что там внутри. Жаль мы туда не попали, зато теперь есть повод вернуться", – делится Александр Жеребецкий, один из победителей конкурса "Морское дело 2019", студент Национального университета кораблестроения имени адмирала Макарова (Николаев).

В Роттердаме находится первый в Нидерландах небоскреб высотой 43 метра. Его построили после визита одного из конструкторов в Нью-Йорк, где к тому времени уже строили небоскребы. Нечто подобное решили возвести в и Роттердаме. Поскольку земля в Роттердаме болотистая, в почву вбивали множество свай. Рядом находится еще один небоскреб Red Apple. Его высота 124 метра, а фасад стеклянно-алюминиевый.

МАрктхолл – одно из самых знаменитых и интересных зданий Роттердама. В нем расположены офисы и 228 квартир. В холле здания находится крытый рынок. А архитекторы рынка получили 10 архитектурных премий за Марктхолл.

"Марктхолл очень интересно выглядит с улицы. Он похож на стеклянную подкову в 3D. Снаружи можно увидеть роспись потолка и стен, на которых изображены фрукты, овощи и цветы. Изнутри рисунок еще более впечатляющий. Также здесь можно попробовать голландскую селедку – это один из символов Нидерландов", – рассказывает Павел Карпенко, студент Киевского института водного транспорта им. Гетмана Петра Конашевича-Сагайдачного" (г. Киев).

Благотворительный Фонд Бориса Колесникова проводит проект "Морское дело" второй раз. Цель конкурса – поддержать студентов, которые учатся на специальностях, связанных с кораблестроением, морским и речным транспортом; помочь им заявить о себе перед экспертами отрасли; лучших из них поощрить поездкой на Международную профильную выставку Европорт в Нидерланды.

В конкурсе "Морское дело 2019" приняли участие 1 500 студентов из 36 морских и транспортных вузов Украины.

Они прошли два отборочных этапа: решение задач по профильным предметам и тестирование по техническому английскому языку. В финале участники презентовали членам жюри собственные проекты по развитию морской и речной отрасли в Украине.

В этом году наградой для 30 победителей стала поездка в Нидерланды. В рамках поездки студенты посетят Международную выставку речных и морских перевозок, портовых и морских технологий и оборудования Европорт 2019 в Роттердаме. Это поможет молодым специалистам ознакомиться с новинками отрасли и пообщаться со специалистами.

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