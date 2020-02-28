Что происходит с мусором, который украинцы старательно сортируют

Не весь отсортированный мусор может быть переработан, часть – попадает на свалки

В Киеве начали устанавливать новые контейнеры для сортировки мусора. Их называют колокольчиками, потому что напоминают их по форме. Контейнеры для пластика, бумаги и стекла отличаются по цвету. Сейчас они появились в центральной части столицы, но вскоре, обещают в мэрии, охватят весь город. Впрочем, баки для сортировки еще не означают, что мусор из них действительно попадет на переработку. Почему?

Алексей Кукоба более года сортирует мусор. Отходы тщательно перебирает, сушит и складывает у себя дома:

"У меня очень много пакетов, в один я складываю все, что металлическое, алюминиевое. Второй пакет – пластик. Пластиковые бутылки разделяются отдельно. Крышечка идет отдельно, этикетка отдирается и идет на сжигание".

После сортировки везет мусор в пункт приема:

"Когда наступает "день Ч" и уже некуда складывать мусор, мы собираем, все выносим таким образом и выгружаем".

За месяц набирается до пяти-шести пакетов.

Отсортированный мусор можно выбрасывать в специальные баки: здесь есть для бумаги, стекла и пластика. И таких контейнеров по Киеву более двух тысяч. Но даже из суперсовременных баков на переработку идет не весь мусор.

Игорь Мороз, начальник отдела экологической политики:

"Остатки уже не могут быть использованы как ресурсно-ценные компоненты или вторичое сырье. Их захороняют на полигонах".

Но почему часть того, что мы самостоятельно перебираем все равно попадает на свалку? Выясним.

В пункте приема "Украина без мусора" нам рассказывают весь путь сортированных отходов. Сначала распределение по контейнерам.

Иванна Давыденко, менеджер по коммуникации станции "Украина без мусора":

"У нас на станции есть контейнеры, их около 40 – для 40 типов сырья: здесь контейнеры для бумаги, стаканчиков, для тетрапака. Далее следуют контейнеры для пластика стекла".

Есть два основных условия: хлам должно быть сухим и чистым. Для стекла, пластика, бумаги разных цветов – отдельные контейнеры. После отходы прессуют и везут на переработку напрофильные предприятия. Но там забирают не весь мусор.

"Не перерабатывается пластик без маркировки. Комбинированные упаковки не перерабатываются, упаковка от кетчупа такая вот с крышечкой -она состоит и алюминия, и из пластика, и много всего", – объясняет Иванна.

Куда же выбрасывают то, что не прошло отбор? Оно попадает на свалку. Альтернатива полигону – высокотемпературное сжигание мусора. Но эта услуга не бесплатна.

"Вот из этого всего мусора реально в переработку идет на процентов 60. Все остальное идет на сжигание, за которое нужно заплатить. Мешок не очень большого размера стоит 100 грн".

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, сортировка мусора становится все более популярной в Украине. И выясняли, во сколько обойдется обычному украинцу бытовая экосознательность.

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама