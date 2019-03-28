Что стоит за успехом Татьяны Петраковой обладателя премии "Человек года"

Татьяна Петракова – редактор всеукраинского журнала "Ukrainian People", общественный деятель. В результате событий на Востоке Украины пять лет назад ей пришлось оставить свой родной дом и переехать в столицу, чтобы начать жизнь с нового листа. В Киеве Татьяна и ее команда реализовали более 500 социальных проектов, направленных на поддержку и реабилитацию детей с Востока страны, а также развитие детских талантов подрастающего одаренного поколения. Это сотни благотворительных акций, ежегодные фестивали "Дети за будущее Украины" и "Надежда нации", первая "Энциклопедия детских талантов", образовательные форумы для родителей, премия "100 успешных украинок", а также другие важные и масштабные мероприятия! На днях, 23 марта, к списку достижений Татьяны, добавилась победа в общенациональной премии страны "Человек года", а именно получение награды в номинации "Новая генерация". Татьяна – прекрасный пример того, как можно потерять все и начать жизнь заново с новыми ресурсами и ценностями, добиваясь новых высот! Она с удовольствием поделилась тем, где она черпает вдохновение, что для нее значит награда "Человек года" и как она определяет понятие "успех".

Что стоит за успехом Татьяны Петраковой обладателя премии "Человек года" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/b70/da4/5c9b70da4f940.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/b70/da4/5c9b70da4f940.jpg 2019-03-28T10:08:00+02:00 Украина Татьяна Петракова – редактор всеукраинского журнала «Ukrainian People», общественный деятель. В результате событий на Востоке Украины пять лет назад ей пришлось оставить свой родной дом и переехать в столицу, чтобы начать жизнь с нового листа. В Киеве Татьяна и ее команда реализовали более 500 социальных проектов, направленных на поддержку и реабилитацию детей с Востока страны, а также развитие детских талантов подрастающего одаренного поколения. Это сотни благотворительных акций, ежегодные фестивали «Дети за будущее Украины» и «Надежда нации», первая «Энциклопедия детских талантов», образовательные форумы для родителей, премия «100 успешных украинок», а также другие важные и масштабные мероприятия! На днях, 23 марта, к списку достижений Татьяны, добавилась победа в общенациональной премии страны «Человек года», а именно получение награды в номинации «Новая генерация». Татьяна – прекрасный пример того, как можно потерять все и начать жизнь заново с новыми ресурсами и ценностями, добиваясь новых высот! Она с удовольствием поделилась тем, где она черпает вдохновение, что для нее значит награда «Человек года» и как она определяет понятие «успех».

- Вы стали победителем премии "Человек года" в номинации "Новая генерация. Что это значит для Вас?

- В первую очередь, четкое осознание своей жизни, благодарность и понимание дальнейшего вектора своей деятельности! Но все равно тысячи улыбающихся детских лиц, вера в глазах взрослых, сотни писем благодарностей, а также возможность заниматься тем, что приносит радость и надежду, остаются для меня главной наградой, несмотря на получение наград или титулов.

- Вы всегда были такой сильной и инициативной?

- Наверное, да. Уже в 22 года я начала управляла своим бизнесом и понимала все подводные камни успеха. Конечно, сейчас, реализовываясь в большом городе, я приобрела новый опыт и стала более мудрой и сильной. Но инициативу, желание развиваться и создавать важные меняющие социум проекты мне хотелось всегда. Я это делала в 22, я это делаю и сейчас. Поменялся только сценарий и масштаб.

- Кажется, что Вы нашли в потере родного дома ресурс для новых успешных свершений? Это так?

- Да. Именно так. Оказавшись в 2014 году с единственной сумкой в руках и собакой в объятиях в незнакомом для меня городе, я начала жить по новым правилам. Знаете, вера и желание сделать жизнь страны ярче – лучшая мотивация к новой жизни, а даже в не слишком приятных событиях можно найти ресурс! Это я вам как переселенка говорю.

- Как пережить преграды на пути к успешному результату?

- Путем принятия, как доброты, так и негатива. Я благодарю всех, кто поддерживал, вдохновлял и верил в меня. Кто был рядом и давал шанс, когда другие колебались. Я также, говорю, "Спасибо" тем, кто закалял и сделал меня еще сильнее! Я принимаю все те жизненные уроки, которые научили меня еще больше ценить главные вещи – мир, добро, любовь и верность! Преграды и острые углы жизни сделали из меня человека, который умеет реально и смело смотреть на жизнь, чувствовать, помогать, поддерживать, отличать черное от белого, фальшь от искренности, ценности от блестящих оберток, которые навязывают настоящем реалии. Но главную благодарность я выражаю своей семье, которая дарит мне ежедневное вдохновение!

- Что для вас значит понятие "успех"?

- Я хочу откровенно признаться, что такое на самом деле успех и достижения. Представьте, что вы смотрите трейлер к фильму. Картинка вам нравится, потому что она яркая и показывает идеальную жизнь. События в этом трейлере динамические, быстрые и захватывающие. Но вы можете только догадываться об идее фильма и работе, которая была возложена на его создание! За кадром остается много удаленных сцен, драм и эмоций! В реальной жизни успех таковым и является. Конечный результат – яркая картинка, закадровый обыденность – предыстория со всей палитрой цветов жизни. За каждым достижением кроется целый водоворот различных событий, знакомств, чувств, выводов и решений. Когда человек отдается своему делу на 100% процентов, он на своем опыте понимает, что успех приходит только после проживания своего собственного пряника и кнута. Пряник – это благодарность, улыбки, признание, самореализация, финансовый успех. Кнут – титанический труд, эмоциональное напряжение, ответственность, чувство тревоги, стресс и ежедневное самосовершенствование. А еще взлеты, эмоциональные падения, медные трубы, выгорания, а затем циклическое возрождение после очередного достижения. В конце концов, весь этот "фильм", пряник и кнут, который ты проживаешь, делает тебя сильным и несокрушимым человеком, а твоя душа будто производит иммунитет против боли, разочарований и неидеального общества, ведя тебя к подлинным ценностям и твоим истинным потребностям!





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