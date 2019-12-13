Что такое Томос и почему падает доллар: самые популярные Google-запросы в Украине

Украинский офис поисковика Google подвел итоги-2019 и назвал самые популярные запросы наших сограждан в уходящем году.
На основе анализа миллионов поисковых запросов, выяснилось, что десятка самых часто задаваемых вопросов: "Що таке?/Что такое?" выглядит следующим образом:
1. Томос
2. Подагра
3. Формула Штайнмайера
4. Вислово
5. Дебаты
6. Сонный паралич
7. Зона 51
8. Импичмент
9. NFC
10. Мажоритарка
Кроме того, украинцев интересовали вопросы "Чому?/Почему?"
2. Почему умер Децл?
3. Почему умерла Юлия Началова?
4. Почему Зеленский не пришел на стадион?
5. Почему взорвался Чернобыль?
6. Почему в Киеве туман?
7. Почему скисает молоко?
8. Почему на Троицу нельзя купаться?
9. Почему нельзя ходить в туалет ночью?
10. Почему не работает Инстаграм?
Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Зеленский, Джокер и iPhone: самые популярные запросы украинцев в Google за 2019 год" .
Напомним, годом ранее Google назвал самые популярные запросы в Украине – биткоин и Айфон 8 . Но лидером по поисковым запросам в Украине оказался чемпионат мира по футболу – "ЧМ 2018".
Напомним, ранее новости "Сегодня" рассказывали, как в США бездомная женщина покорила своими песнями интернет и стала знаменитостью.
Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе
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