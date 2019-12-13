Что такое Томос и почему падает доллар: самые популярные Google-запросы в Украине

/ Фото: AFP

Украинский офис поисковика Google подвел итоги-2019 и назвал самые популярные запросы наших сограждан в уходящем году.

На основе анализа миллионов поисковых запросов, выяснилось, что десятка самых часто задаваемых вопросов: "Що таке?/Что такое?" выглядит следующим образом:

1. Томос

2. Подагра

3. Формула Штайнмайера

4. Вислово

5. Дебаты

6. Сонный паралич

7. Зона 51

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8. Импичмент

9. NFC

10. Мажоритарка

Кроме того, украинцев интересовали вопросы "Чому?/Почему?"

1. Почему падает доллар?

2. Почему умер Децл?

3. Почему умерла Юлия Началова?

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4. Почему Зеленский не пришел на стадион?

5. Почему взорвался Чернобыль?

6. Почему в Киеве туман?

7. Почему скисает молоко?

8. Почему на Троицу нельзя купаться?

9. Почему нельзя ходить в туалет ночью?

10. Почему не работает Инстаграм?

Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Зеленский, Джокер и iPhone: самые популярные запросы украинцев в Google за 2019 год" .

Напомним, годом ранее Google назвал самые популярные запросы в Украине – биткоин и Айфон 8 . Но лидером по поисковым запросам в Украине оказался чемпионат мира по футболу – "ЧМ 2018".

Напомним, ранее новости "Сегодня" рассказывали, как в США бездомная женщина покорила своими песнями интернет и стала знаменитостью.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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