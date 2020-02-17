В Украине наступил "скутергеддон": школьников заставят учить ПДД

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В украинских школах могут ввести новый предмет – правила дорожного движения. Кто-то, возможно, удивится – мол, зачем? Все школьники и так знают, на какой сигнал светофора надо переходить улицу, что переходить ее надо только по "зебре" и т. д. Но, как выяснил сайт "Сегодня", все намного сложнее. Прежде всего потому, что за последние годы появилось много новых средств передвижения – это гироскутеры, моноколеса, электроскейты и так далее. Пользуются ими в основном молодые люди. Не зная основ дорожного движения, они подвергают опасности как свои жизнь и здоровье, так и становятся опасными для пешеходов.

Погибших и пострадавших в ДТП за год стало больше

На фоне печальной статистики с аварийностью в 2019 году, когда число ДТП значительно выросло (более 160 тыс. ДТП, рост на 7%), стало больше аварий с участием детей. В 2019 году таких было 4656 (+4,6%), погибли 164 ребенка, травмировано 4435 детей. При этом очень сильно возросло число ДТП по вине самих детей: в 2019 году их стало больше на 26,3%, погибло 12 детей (+16,7%), травмировано 317 детей (+21,4%).

В январе 2020 года было 259 ДТП с участием детей (рост за год на 23,9%), погибло 12 детей, травмировано 251. При этом по вине детей произошло 25 ДТП. К счастью, никто не погиб, но травмированных малышей оказалось вдвое больше, чем год назад – 12 человек. Как видим, статистика все хуже и хуже. Для снижения числа ДТП депутаты предлагают жестче наказывать за нарушения ПДД, увеличив штрафы до 34 тыс. грн.

Техника на марше

Для понимания важности проблемы оценим технические характеристики индивидуальных средств передвижения, использующих не мускульную силу человека (роликовые коньки, скейтборды, самокаты), а электрическую. Такой электротранспорт становится все популярнее, прежде всего в крупных городах.

Итак, гироскутер – скорость 5-15 км/ч, сигвей, электроскейт – 15-25 км/ч, электросамокат – 20-40 км/ч, моноколесо – 20-50 км/ч, электровелосипед – 25-45 км/ч, наконец, электроскутер – 28-80 км/ч.

Как видим, весь этот транспорт движется в разы быстрее пешехода, поэтому его "водителю" нужны навыки безопасной езды по тротуарам. В то же время он ездит в разы медленнее автомобиля. Это значит, что передвигаться на такой технике по дорогам опасно без знания правил движения и дорожных знаков.

Молодые пешком не ходят

По словам заместителя главы координационного совета Общенационального форума безопасности дорожного движения Владимира Караваева, нынешние дети и подростки все чаще не ходят пешком.

"С раннего возраста они начинают осваивать индивидуальные "транспортные средства" в виде роликов, велосипедов, самокатов, скейтбордов, моноколес, гиро- и просто скутеров, – отметил Владимир Караваев. – Распространение доступного для подростков электротранспорта уже получило название "скутергеддон". И чем дети старше, тем скорость этого транспорта становится выше. В интернете много роликов, в которых "скутергеддонисты" движутся по дорогам наравне с автомобилями, маневрируя между ними и нередко обгоняя в плотном потоке. Но ребенок, в силу возрастных особенностей, не всегда распознает опасность на дороге. Поэтому путь к обеспечению его безопасности лежит через приобретение необходимых знаний".

Автомобильный юрист Вадим Володарский напомнил: законодательством предусмотрено, что каждый участник дорожного движения, в том числе пешеход, должен не только знать, но и соблюдать требования Правил дорожного движения.

"Каждый имеет право рассчитывать, что и другие участники движения, к которым относятся и пешеходы, выполняют требования этих Правил, – акцентировал Володарский. – На самом деле водители постоянно должны учитывать, что на дорогу в любом месте внезапно выйдет молодой человек в темной куртке с капюшоном на голове, наушниками в ушах и глазами в смартфоне. Если он пострадает от наезда автомобиля, то судебная практика такова, что виноватым в 99% случаев сделают водителя, мол, не выбрал безопасную скорость движения".

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Вадим Володарский добавил, что именно такая практика приводит к тому, что пешеходы считают себя "правыми" по отношению к водителю, и из-за этого только больше нарушают. Возникает замкнутый круг, разорвать который можно только изменением этой порочной практики, когда водителя стараются обвинить в наезде на пешехода, даже если именно последний, нарушив все, что можно, создал аварийную ситуацию.

Поэтому выходит, что с распространением гаджетов, которыми можно пользоваться в любом месте, теперь даже старшеклассников надо обучать элементарным основам безопасности движения. Президенту уже подавали петицию о запрете пользоваться смартфонами на пешеходных переходах, но ее не поддержали. Свой вклад внесли и депутаты, подав в Раду законопроект о повышении штрафов для пешеходов в пять раз.

Что сейчас

После изменения в 2012 году закона "О дорожном движении" обязанность обучения детей Правилам дорожного движения (ПДД) возложена исключительно на Минобразования. А МВД только "предоставляет помощь в проведении профилактических мер".

Сейчас учить малышей дорожной грамоте начинают с трех лет и заканчивают в школах и профессионально-технических учебных заведениях. Также школы отвечают за подготовку и переподготовку преподавателей, которые обучают школьников основам ПДД. Но если раньше в школе на уроках труда можно было освоить программу подготовки мотоциклиста и даже водителя легковушки, сдать экзамен и получить права (действовать они начнут с 18 лет), то сейчас такого почти нет. Ибо в закон включили оговорку "при наличии возможности".

Что предлагают

"Мы сейчас активно продвигаем идею возобновления обязательного изучения ППД в школах, – рассказал нам Владимир Караваев. – Противников вроде нет, и вся дискуссия сводится к двум вопросам – откуда взять 100 учебных часов и где взять грамотных преподавателей? Добавлять уроки нельзя, надо что-то убирать! Но что убрать? На подготовку преподавателей нет денег. Пока мы предложили форму дистанционного образования. Разработана специальная учебная программа "Школа Владимира Караваева", освоить которую может любой желающий".

Эксперт уточнил, что подготовка участников дорожного движения должна происходить в три этапа:

Начальный уровень – для детей дошкольного возраста; Основы безопасности – для начальной школы. Сюда в том числе должны войти навыки обучения безопасной езде для себя и окружающих на электросамокатах, моноколесах, сигвеях и тому подобных транспортных средствах; Полноценное изучение, в том числе и по программе подготовки водителей скутеров, мотоциклов и легковых автомобилей, с обязательной проверкой знаний с помощью экзамена – для общеобразовательной школы.

Ожидается, что первый и второй этап в школах будет обязательным, третий – опционным.

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Есть и другие проекты. Так, президент Международного благотворительного фонда помощи пострадавшим вследствие ДТП Юрий Черный рассказал нам о разработанном ими проекте "Безпечна країна". Проект включает не только изучение школьниками основ ПДД, но и оказание первой медицинской помощи, борьбу с буллингом, обучение экологической грамотности, бережному отношению к природе. На волонтерских началах во многих в школах проводятся занятия, проходят конкурсы, фестивали, но, увы, о централизованном регулярном обучении каждого школьника речь пока не идет.

Минобразования: Мы за обучение ПДД, но с 2022 года

В Министерстве образования и науки (МОН) в минувшую пятницу прошло совещание, на котором инициативу общественности и родителей поддержали и готовы внедрять, но... не ранее 2022 года, когда начнется переход на 12-летнее образование. Сейчас в школьных программах для этого нет свободных часов.

В МОН нам сообщили, что сейчас в школах проходят так называемые "уроки выживания", на которых детям разъясняют и основы правил дорожного движения. Но увы, нет ни единой методики преподавания, ни качественного контента для обучения, ни методических пособий. Поэтому тому, как безопасно управлять скейтом, сигвеем, моноколесом, электросамокатом на таких уроках не обучают.

"Если есть какие-то видеоуроки, мы с удовольствием готовы к сотрудничеству", – утверждают в МОН.

С 2022 года в министерстве собираются вернуть в школы обучение ПДД по программе для водителей со сдачей теоретических экзаменов, а также практическому вождению и сдаче экзаменов в сервисных центрах МВД. То есть школьники смогут получить водительские удостоверения, дающие право на управление мопедом, мотоциклом, легковым автомобилем.

Мнение родителей

Тема обучения детей в школах правилам дорожного движения уже получила отклик в соцсетях. Большинство родителей считают, что надо не только сделать обязательными, а не факультативными "уроки безопасности", но и восстановить в школах программу подготовки водителей для всех желающих. Конечно, в каждой школе иметь свой автодром и учебный транспорт нереально, но возможно создание районных и городских учебных центров.

"Необходима только обязательная программа! И каждый (!) год, с увеличением интеллектуальной нагрузки на ребенка по мере его взросления. Вопрос только подачи материала (для детей прежде всего должно быть интересно!) и... оценки знания изученного материала – зачет или экзамен", – пишет в соцсети Дмитрий.

"Исключительно в обязательную. Не нужно изобретать велосипед. Наше поколение изучало на трудах. И были олимпиады по знанию ПДД. И руководило этим действом управление ГАИ. А от произвольной программы толку ноль", – добавляет еще один Дмитрий.

"Думаю, самым сложным на первом этапе будет подготовить квалифицированных преподавателей! Основные проблемы – отсутствие взаимного уважения у участников дорожного движения и отвратительная база знаний, не уйдут от сухой начитки! На ЗП в школу пойдут те, кто учил в автошколе, а результаты у 90% этих "учителей" ниже плинтуса", – отмечает тезка предыдущих двух комментирующих.

Зарубежный опыт

Передовым государством в вопросах преодоления последствий "скутергеддона", по мнению экспертов, является Германия. Здесь во многих землях проводится пилотный проект, по которому водительские права на управление мопедом, скутером, электросамокатом и т д. стали доступными для многих молодых жителей Германии с 15 лет, а не с 16. Имея такое удостоверение, можно управлять мопедами, самокатами другими индивидуальными средствами передвижения, имеющими скорость до 45 км/ч и рабочим объемом двигателя до 50 куб. см или мощность до 4 кВт.

"Пилотный проект показал высокий уровень заинтересованности молодых людей в получении водительских прав в возрасте 15 лет, – говорит Андреас Шмидт, руководитель системы принятия экзаменов на водительские права в DEKRA. – Модельное испытание также показало, что минимальный возраст, уменьшенный до 15 лет, не оказывает негативного влияния на безопасность движения".

Почему электросамокаты стали такими популярными, смотрите в нашем сюжете:

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