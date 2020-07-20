Что такое учения РФ "Кавказ-2020": в разведке назвали самое опасное время для Украины

В начале осени от России можно ожидать активных действий в отношении нашей страны, когда будут проходить самые крупные военные маневры. Представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий в интервью сайту "Сегодня" рассказал, что предполагают будущие масштабные учения России "Кавказ-2020" и какое количество войск соберет агрессор вблизи Украины.
Он напомнил, что Военная доктрина Украины четко определяет угрозы, а именно: военное присутствие Российской Федерации на Донбассе, агрессивные действия в отношении Украины, наращивание группировок войск у наших границ, милитаризация оккупированных территорий.
"Еще одно, наиболее угрожающее – это создание ударных группировок войск, которые могут действовать против Украины. Как показывает опыт, уровень угроз возрастает в конце зимнего или летнего периода обучения Вооруженных сил России, когда проводятся активные мероприятия боевой и особенно оперативной подготовки войск. Именно сейчас начинается активный период подготовки и проведения учений на разных уровнях. Активная фаза боевой подготовки приходится на сентябрь-октябрь, когда проводятся стратегические командно-штабные учения с широким привлечением войск", – сказал Скибицкий.
Представитель ГУР отметил, что в этом году, в соответствии с планами российского командования, будут проведены учения "Кавказ-2020". На них Россия будет отрабатывать все вопросы, связанные с использованием группировок войск на стратегических направлениях: разворачивание системы управления, проверка боевой и мобилизационной готовности, отработка войсками различных навыков на полигонах в рамках отдельных тактических эпизодов. Свои задания будут выполнять артиллерия, танковые подразделения, ПВО, авиация и другие. Это комплекс мероприятий, который предусматривает отработку всех элементов боевого взаимодействия.
"Сейчас мы видим, что начались специальные учения. Что это означает? Разного рода войска будут отрабатывать свои задачи. Десантные войска – прежде всего переброску и высадку десантов на незнакомые территории, инженерные подразделения – наведение различных переправ через водные преграды и обеспечение передвижения войск, противовоздушная оборона – организацию единой системы ПВО на поле боя и прикрытие стратегических объектов. Как правило, это происходит в течение июля-августа. Активная фаза учений "Кавказ-2020" запланирована на 21-26 сентября. Основные полигоны, которые будут задействованы, находятся в Южном военном округе. Могу сказать, что после 2014 года масштабность и размах стратегических учений в России начали расти", – сказал разведчик.
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Скибицкий объяснил, что в связи с этими учениями появляются вызовы и для Украины – маневры российских войск, которые запланированы в этот летне-осенний период, будут проходить вблизи наших границ.
"С началом активной фазы численность войск составит около 120 тыс. военнослужащих, 3 тыс. боевых бронированных машин, из них не меньше 500 танков, 300 самолетов, 250 вертолетов, 50 кораблей и до 5 подводных лодок. Это и есть та угроза, которая четко прописана в Военной доктрине Украины", – резюмировал он.
Как сообщали новости "Сегодня", на днях министр обороны Андрей Таран заявлял, что Украина готовит мощный ответ на возможную российскую угрозу. Он отметил, что сейчас Россия не ведет подготовку к вторжению в Украину, но в сентябре под Крымом будет много украинских войск.
В то же время в Кремле опровергли вероятность нового вторжения России в Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал такие разговоры глупостью и нагнетанием антироссийской истерии.
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