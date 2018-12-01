Что такое упрощенное производство при рассмотрении дела по алиментам

Сегодня, 02:00

Может ли суд выносить решение по алиментам без присутствия сторон

Новый ЦПК. Вопрос по алиментам отнесен к малозначимым делам. Фото: pixabay
Новый ЦПК. Вопрос по алиментам отнесен к малозначимым делам. Фото: pixabay

"Что такое упрощенное производство при рассмотрении дел по алиментам?" — Татьяна Кривцова.

Отвечает Елена Любимова, адвокат:

"С принятием нового ЦПК вопрос по алиментам на ребенка может рассматриваться в упрощенном производстве без вызова сторон. Но учтите, что на практике это выглядит так: подается исковое заявление, открывается производство, и суд, опираясь только на впечатление от поданных документов, принимает решение. Так же действует и апелляционная инстанция. А кассация вообще отказывает в рассмотрении кассационной жалобы, так как нельзя обжаловать судебные решения в малозначимых делах, кроме случаев, если: кассационная жалоба касается вопроса, который имеет фундаментальное значение для формирования единой правоприменительной практики; дело имеет значительный общественный интерес или исключительное значение для участника дела, который подает кассационную жалобу; суд первой инстанции отнес дело к категории малозначимых ошибочно. Так, в ЕГРСР делам про алименты присвоен статус дел незначительной сложности. В таком случае обжалование решений по алиментам считается злоупотреблением системой обжалования (суды ссылаются на Рекомендации № R (95) 5 Комитета министров Совета Европы от 07.02.1995)".

Напомним, ранее в Украине уже ввели новые наказания для должников-алиментщиков, но Министерство юстиции планирует увеличить размер выплат и ввести уголовную ответственность для тех, кто уклоняется от общественно-полезных работ.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман уже предупредил, что неплательщиков алиментов ждут жесткие наказания и "преследования по всем направлениям" с целью принуждения платить деньги на детей.
суд, адвокат, алименты, исковое заявление, ЦПК

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Автор:

Оксана Половина

Источник:

"Сегодня"

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