Что теперь будет с непривитыми детьми: родители паникуют из-за прививок

На днях Минздрав и Минобразования снова обратили внимание местных властей на закон, по которому дети без прививок не могут посещать школы и детские сады. В официальном письме ведомства пояснили, что последние пять лет в стране "напряженная эпидемситуация" (например, в этом году охват вакцинацией в Ровенской области составлял всего 25%), а потому попросили взять под контроль организацию обязательной вакцинации.

Напомним, до 6 лет дети должны получить около семи прививок от десяти болезней. Еще три прививки повторяют в 6 лет. При этом невакцинированному ребенку запрещено ходить на уроки. Исключение могут сделать, если сам ученик полностью здоров, а эпидемситуация в стране в норме. А еще тем, кому противопоказаны прививки, но при наличии соответствующей справки. Однако допускать или нет такого ребенка к занятиям, будет решать медкомиссия из собственно врача-педиатра и главного врача медучреждения.

Права не нарушены

Письмо чиновников уже вызвало волну негодования среди родителей, которые по разным причинам не хотят делать прививки своим детям.

"В школе заявили, что сын не может ходить на уроки. Ссылаются на отсутствие у него прививок", — подобными сообщениями пестрят немало родительских форумов.

Противники вакцинации высказали и мнение о том, что запрет на посещение уроков нарушает конституционное право на образование. Но как выяснилось, это не так.

"Согласно третьей статье Конституции, не образование, а "жизнь и здоровье человека — наивысшая ценность". Ребенок же без прививок может быть опасен для других и сам рискует заразиться в коллективе. Запретом государство защищает и общество, и самого ребенка", — рассказал юрист Олег Юдин и добавил, что хотя право на образование и есть у всех, но реализуется оно по определенной процедуре: предоставлением той же справки о прививках.

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Вакцины есть

Другие родители не против прививок, но имеют предубеждение к определенным вакцинам:

"Хотим вести в сад, согласны на британские прививки — но их в городе нет, только индийские. Мы их боимся, от них дети температурят неделями. В сад, соответственно, не пускают".

Эксперты успокаивают паникеров.

"И те, и другие для нас закупает UNICEF — там очень строгие стандарты качества, безопасности и эффективности препаратов. Хотя индийские и европейские вакцины различаются по составу и воздействию на организм, но одинаково соответствуют всем нормам", — рассказал нам эксперт

Общественного совета при Минздраве Евгений Гончар. В то же время, по данным МЗ, вакцин для прививок "по календарю" в стране хватает — они для всех малышей бесплатны.

В мире: запреты и штрафы

К примеру, в Италии вакцинация детей — обязательное условие для посещения государственного дошкольного учреждения или школы. Родители обязаны заблаговременно предоставлять справку о прививках, а отказываться от прививок запрещено. Более того, если без уважительных причин ребенок пропустил календарную прививку, то родители заплатят штраф.

В Германии все детские сады должны сообщать в органы здравоохранения, если родители не подали справку о консультации относительно вакцинации своих детей.

Во Франции принят новый закон о вакцинации, согласно которому всем детям, родившимся 1 января этого года и позже, необходимо делать 11 обязательных прививок согласно календарю вакцинации.

Вакцины от дифтерии, столбняка и полиомиелита всегда были обязательными во Франции, тогда как восемь других — от коклюша, гепатита В, кори, паротита и краснухи — лишь рекомендуемые. По состоянию на 1 января 2018 года дополнительные восемь вакцин приобрели статус обязательных.

В США практически во всех штатах действует обязательное требование сделать все прививки по календарю перед началом посещения школы или садика. Лишь в некоторых штатах есть исключения.

А вот в Австралии все еще жестче. Там с января 2016 года внедрена политика "нет прививок — нет социальной помощи на ребенка" ("No Jab, No Pay" Policy). Ну и, само собой, действует закон о том, что дошкольные учреждения могут посещать только дети, которым сделали все плановые прививки.

В Сербии вакцинация обязательная — для "отказников" предусмотрены штрафы 500—100 евро.

А в Норвегии и Канаде прививаться можно на свое усмотрение. При этом охват вакцинацией населения в обеих странах —98%.

Напомним, и.о министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун на своей страничке в Facebook недавно попыталась объяснить украинцам важность вакцинации на простых примерах.

Ранее чиновник рассказала, что уровень охвата вакцинацией в Украине вызывает у нее тревогу.