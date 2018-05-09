Что ждет Крымский мост оккупантов: проблемы и перспективы

Крымский, он же Керченский мост, одну из самых скандальных "строек века", как гордо называют этот амбициозный проект в России, президент РФ Владимир Путин анонсировал сразу же после аннексии Крыма – в марте 2014 года.

Протяженность строящегося моста через Керченский пролив – 19 км. Он строится за счет средств федерального бюджета России. Генподрядчик – ООО "Стройгазмонтаж" российского олигарха Аркадия Ротенберга, близкого к Путину.

Общая стоимость проекта составляет около 228 млрд рублей, или почти 4 млрд долларов, причем эта сумма постоянно росла с начала строительства. Таким образом, в среднем на один метр Крымского моста в среднем будет потрачено около 209 тысяч долларов.

Открытие моста планировали на март 2018 года, затем перенесли на апрель, после этого планировали открыть автомобильный переход к 9 мая – приурочив к приезду Путина, – а теперь ходят слухи о переносе "торжеств" на начало июня. Какие перспективы у амбициозного и дорогостоящего сооружения, и есть ли у этой "стройки века" шансы пережить свое открытие – разбирался сайт "Сегодня".

Открытие Крымского моста: история переносов

В начале мая стало известно, что российское правительство перенесло на 1 декабря 2019 года сроки выполнения госконтракта в части работ, связанных с обеспечением транспортной безопасности Керченского моста.

Отметим, до этого соответствующие работы по автодорожной части моста должны были завершиться к 30 апреля 2018 года, а по железнодорожной части – к 1 декабря 2019 года.

Правительство РФ также решило перенести на осень – с 30 апреля на 30 сентября, – сроки выполнения работ по обеспечению безопасности автомобильных подходов к мосту со стороны Керчи и Тамани.

При этом, согласно информации, обнародованной на официальном Twitter-аккаунте моста, движение легковых автомобилей и автобусов планируется открыть уже во второй половине мая. Грузовые автомобили по мосту планируется пустить в октябре 2018 года, а пассажирские и грузовые поезда – в декабре 2019 года.

Инфографика: twitter.com/Krymsky_bridge

"Девятого мая мое открытие никогда не планировалось, откроюсь во второй половине этого месяца" – говорится в сообщении официального Twitter-аккаунта проекта от 7 мая.

Вместе с тем, в российской прессе появились сообщения о том, что Управление ведомственной охраны Минтранса России не выполнило контракт на 4,5 млрд рублей, из-за чего сроки запуска движения грузовиков по мосту, ранее уже перенесенные на осень, могут быть вновь сорваны.

Грозит ли обрушение Керченскому мосту

Эксперты неоднократно предупреждали о высокой вероятности проседания опор Крымского моста. И хотя в официальных сообщениях с российской стороны не говорится о проблемах со строительством, блогеры, журналисты и местные жители неоднократно замечали то трещины в опорах, то их проседание.

Так, сообщалось, что в 2017 году в ходе строительства моста не удалось состыковать в море металлические пролеты на одном из участков автомобильного путепровода. Расхождение получилось около 2 метров в длину и около метра в высоту и, по одной из версий, было вызвано как раз проседанием опор.

Свежие трещины в опорах Керченского моста показал на фото в конце апреля 2018 года пользователь Twitter Крымец.

"256 опора опять в лесах, каркасы вяжут, бетон подают. Пишут о том, что треснула. Все это неспроста", – добавил он.

Фото: twitter.com/Krymiets

Отметим, что из 595 опор моста 256-я опора находится практически посредине Керченского пролива. Опора удалена от берега на 8 километров.

А в начале осени 2017 года стало известно, что работы по строительству были на время приостановлены из-за проседания двух опор, об этом сообщил в своем блогер Илья Валиев.

"Знакомые из Крыма принесли приятную новость: после вчерашнего монтажа пролета крымского моста, одна опора просела на метр, вторая на полтора. Просадка продолжается. Работы приостановлены, что делать, никто не знает. Надеются на остановку просадки опор", – рассказал блогер.

Проблемы с опорами Крымского моста предсказывали эксперты – так, в декабре 2016 года старший научный сотрудник Института водных проблем Российской академии наук Юрий Медовар заявил, что строительство моста через Керченский пролив ведется без проекта, а сам мост рухнет, даже если его удастся построить.

"Построить его нельзя. Он там не простоит, если его даже, не дай Господь, сделают", – отметил гидролог, объяснив это тем, что грунты на дне Керченского пролива зыбкие, и нет скального основания, на которое по технологии должен опираться арочный мост.



Фото: forum.pravda.com.ua

Кроме того, в феврале 2018 года экс-член экспертного Совета общероссийского института экологической экспертизы "ЭкоЭкс" правозащитница Елена Васильева рассказала, что на месте строительства Крымского моста находится разлом земной коры, поэтому эксплуатация сооружения несет опасность для жизней тысяч человек.

"Осадка конструкций Крымского моста будет продолжаться, поскольку она началась именно в месте разлома земной коры, о чем специалисты предупреждали не раз. Подвижки земной коры остановить в каком-либо месте просто невозможно. И дна в этом месте разлома нет. Геологи неоднократно пытались замерить глубину этого разлома и не смогли этого сделать никакими современными устройствами", – объяснила Васильева.

Эксперт также подчеркнула, что строительство моста ведется в сейсмически неустойчивой зоне, где невозможно предугадать время и силу подземных толчков.

"Также на подвижку влияют подводные течения, а в месте просадок эти подводные течения наиболее велики в осенне-весеннее время, ну и ледоход. Ну и стоит понимать, что заданная инженерами изначальная нагрузка уже увеличена почти на 20 тонн", – добавила Васильева.

Отметим, в марте 2017 года конструкция, которая должна была защищать мост от волн, была снесена штормом – стихия выбросила на берег остатки волнозащитной конструкции сооружения:

В апреле 2018 года координатор группы "Информационное сопротивление", народный депутат Дмитрий Тымчук заявил, что открытие Керченского моста в мае этого года может грозить серьезными техническими проблемами или даже техногенной катастрофой.

"По имеющейся информации, в дилемме необходимости пропагандистского эффекта и большой вероятности возникновения технологических проблем, на начальном этапе эксплуатации моста, пока на неопределенный срок, все-таки будут установлены ограничения для автомобилей – весом только до 15 тонн, а весь другой габаритный транспорт (свыше 15 тонн), в т.ч. который доставляет продукты питания на территорию аннексированного полуострова, и дальше будет использовать паромную переправу", – сообщил Тымчук.

Кроме того, по его словам, на начальном этапе категорически запретят постоянное движение автомобильного автотранспорта по мосту: "планируется запускать ограниченное количество транспортных средств с обоих направлений, останавливая движения до тех пор, пока они не проедут мостопереход, и только потом запускать следующую партию".

"Поэтому нет ничего удивительного, что глава ФСБ Бортников заявил о возможных "террористических угрозах со стороны Украины" в районе Керченского моста, чтобы потом, в случае аварии или техногенной катастрофы на мосту после его открытия и начала эксплуатации, все быстро списать на эфемерных "украинских диверсантов", – добавил нардеп.

Крымский мост как удар по Украине

Российская Федерация из-за строительства арки Керченского моста установила ограничения для прохождения судов в украинские порты в Азовском море, что противоречит Конвенции ООН по морскому праву, говорится в заявлении Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины (МинВОТ).

Так, высота арки ограничена 33 метрами над уровнем моря. Кроме того, если раньше проход Керченского пролива был разрешен судам длиной до 200 метров, то теперь Российская Федерация заявила об ограничении разрешенной длины до 160 метров. При этом ограничение судоходства через Керченский пролив напрямую бьет по украинским портам.

Как сообщили в украинском министерстве, новым требованиям к габаритам судов, по информации Мариупольского порта, не соответствуют по меньшей мере 144 судна, которые заходили в порт в течение 2016 года, что составляет 23% от общего их количества. Причем, согласно сообщению, именно на эти суда приходится 43% грузопереработки порта.

Установленные оккупировавшей Крым Россией ограничения приведут к тому, что в Мариупольский морской порт смогут заходить только суда со сравнительно меньшей полной грузоподъемностью (10 тыс.тонн). Это, в свою очередь, будет влиять на конкурентоспособность порта, поскольку такими судами можно перевозить грузы в пределах Черного и Средиземного морей.

Фото: twitter.com/Krymsky_bridge

В МинВОТ напомнили, что согласно ст.44 Конвенции ООН по морскому праву 1982 года, "государства, граничащие с проливами, не должны препятствовать транзитному проходу и должны соответствующим образом оповещать о любой известной им опасности для судоходства в проливе или пролета над проливом. Не должно быть никакого прекращения транзитного прохода".

"Продолжение Россией строительства Керченского моста значительным образом ограничивает доставку грузов в украинские порты на Азовском море. Эти порты являются важными воротами для транспортировки украинского угля, металла и зерна на пути к важным международным рынкам", – заявила, в свою очередь, посол США в Украине Мари Йованович.

Кроме того, экологи отмечают, что строительство транспортного перехода нарушит существующую экосистему, в частности, естественный водообмен между Азовским и Черным морями. В связи с этим президент Украины Петр Порошенко поручил подать в суд на Россию за строительство Керченского моста.

Министр юстиции Украины Павел Петренко отмечал, что у Крымского моста нет перспектив из-за санкций. По словам министра, все, кто будет привлечен к строительству Керченского моста, попадут под международные санкции.

"Ни одна уважающая себя международная компания даже болтик или гаечку туда не поставит, потому что она рискует потерять свой бизнес на территории ЕС, США, Японии – в странах, которые присоединились к санкциям против России относительно Крыма. Эти санкции также запрещают компаниям поставлять туда любое оборудование", – рассказал Петренко.

Фото: twitter.com/Krymsky_bridge

На данный момент Министерство инфраструктуры Украины отслеживает все компании, работающие на объектах строительства Керченского моста в аннексированном Россией Крыму, сообщил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

"Мы отслеживаем все подрядные организации, которые работают на этом объекте, и включаем их в список санкций. Информируем также и другие государства, союзников Украины о включении компаний в черный список", – рассказал министр.