Стоимость газа для населения в августе уменьшится по меньшей мере на 5,5%

Фото: Иван Орищенко

Что ждет украинцев в августе: снижение цен на газ и штрафы для евроблях Анастасия Ищенко https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%BA%D0%B0,%20%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D1%8F%D1%85%D0%B8 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%BA%D0%B0,%20%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D1%8F%D1%85%D0%B8 2019-08-01T07:09:00+03:00 Украина Стоимость газа для населения в августе уменьшится по меньшей мере на 5,5%

Последний летний месяц принесет украинцам дополнительные выходные, снижение цен на газ и штрафы для тех, кто еще не растаможил свои евробляхи. Сайт "Сегодня" рассказывает, чего ожидать в августе.

Длинные выходные

В августе украинцы снова могут рассчитывать на длинные выходные. Трехдневный отдых будет с 24 по 26 августа. Именно 24 августа (в субботу) отмечается День Независимости Украины, поэтому выходной перенесется на понедельник.

Отметим, как сообщали новости "Сегодня" ранее, в этом году в столице отменили праздничный парад – вместо него пройдет Шествие достоинства, в котором примут участие как военные, так и гражданские.

Напомним, что всего в августе 2019 года украинцев ждет 10 выходных дней, а вот работать придется 21 день.

Снижение цен на газ

Пресс-служба Кабинета министров сообщила, что предельная стоимость газа для населения в августе уменьшится по меньшей мере на 5,5%. Так, по расчетам Кабмина, конечная цена газа для населения составит не более 4640 грн за 1 тыс. куб. м без НДС и транспортировки.

Что касается промышленных потребителей, то с 1 августа 2019 г. цены на газ снизятся для них на 7,2−7,5%.

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Отметим, что за последние несколько месяцев цены на газ существенно снизились. Так, если еще в мае была установлена цена в 5990 грн за 1 тыс. куб. м, то уже на август она составит всего 4 640 грн.

Штрафы для евроблях

Закон о штрафах за нерастаможенные евробляхи должен был вступить в силу 24 мая, но в правительстве его внедрение отложили на три месяца, поэтому он заработает только с 24 августа 2019 г.

Августовские штрафы коснутся только тех водителей, которые превысили срок пребывания нерастаможенных автомобилей на территории Украины и других, связанных с этим, нарушений.

Так, придется заплатить:

17 тыс. грн штрафа – за превышение срока пребывания от 10 до 20 суток;

85 тыс. грн – за превышение от 20 до 30 суток;

170 тыс. грн или конфискация транспортного средства – за превышение более чем на 30 суток.

Учитывая огромные размеры штрафов, украинцам лучше позаботиться о своих транспортных средствах и растаможить их, пока для этого еще есть время.

Европейские новшества для банков

Уже с августа украинская банковская система должна перейти на международный стандарт для банковских счетов IBAN. С 5 августа банки будут открывать новые счета своим клиентам с применением международного номера банковского счета IBAN, а действующие номера счетов банки будут менять согласно новым требованиям.

Уточним, что IBAN — это стандартная система банковского счета в странах ЕС.

Счета по стандарту IBAN будет состоять из 29 буквенно-цифровых символов, изложенных в такой последовательности:

код Украины – UA-2 буквы;

контрольный разряд _ 2 цифры;

код банка – 6 цифр;

счет – длина номера счета не является фиксированной (до 31 октября 2019 г. – от 5 до 14 символов, с 1 ноября 2019 г. – от 5 до 19 символов).

Пока что, с 5 августа по 31 октября этого года клиенты банков смогут указывать в платежных документах действующий счет или же и счет по стандарту IBAN. А вот уже с 1 ноября все переводы средств должны будут осуществляться только с использованием вышеупомянутого стандарта.

Раннее похолодание

Снижение температуры воздуха в Украине синоптики обещают уже в первых числах августа. Так, с 1 августа должно похолодать практически по всей стране, максимальная температура будет на юге – до +29 градусов, а в центре и на севере – до +20-22 градусов тепла. Последующие несколько дней температура будет держаться на этом же уровне, кроме того синоптики прогнозируют дожди.

В целом, август обещает быть нежарким, а дневная температура будет держаться в районе +20–22 градусов. Ночью столбики термометров будут опускаться в среднем до +13 градусов. Также последний месяц лета обещает быть солнечным, но с сильными ливнями.

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