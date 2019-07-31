Подешевеет газ, а на продуктах будет новый логотип для "органики"

Что ждет украинцев в августе: патрули Нацгвардии, судный день евробляхеров и магнитные бури Илья Требор https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%B5%D1%88%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BB%D0%B8 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%B5%D1%88%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BB%D0%B8 2019-07-31T07:00:00+03:00 Украина Подешевеет газ, а на продуктах будет новый логотип для "органики"

В августе украинцев ждут пешие патрули Национальной гвардии и "судный день" для владельцев авто на еврономерах. "Сегодня" выяснили, как изменится жизнь украинцев последний месяц лета.

Патрули, газ и новые логотипы

С завтрашнего дня на улицах появятся пешие патрули Нацгвардии. По словам первого замглавы МВД Сергея Ярового, они будут работать пять дней в неделю по шесть часов:

"Самостоятельные пешие патрули позволят усилить патрульную полицию, увеличить количество правоохранителей в местах массового скопления людей и в райо­нах со сложной оперативной обстановкой".

Планируется, что будет задействовано около половины личного состава Нацгвардии (примерно 30 тыс. человек). Однако стоит отметить, что гвардейцы не смогут никого задерживать и обыскивать — на них не распространяются эти положения закона о полиции.

С 1 августа, по словам премьер-министра Владимира Гройсмана, цена на газ снизится как минимум на 5,5% и составит 4640 грн за тысячу кубов голубого топлива.

"Это должно быть ценой на следующий отопительный сезон", — отметил Гройсман, напомнив, что с мая газ стал дешевле в среднем на 25%.

В пятницу, 2-го, начнет действовать закон о требованиях к органической продукции. Это сельскохозяйственные товары (овощи, фрукты, мясо, молочные продукты), которые выращивались без использования генномодифицированных организмов, антибиотиков, агрохимикатов, пестицидов, гормонов и ионизирующего излучения. Такие товары обяжут маркировать — на значке изображены две пересекающиеся окружности синего и желтого цветов с зеленым цветком между ними. Под ним надпись — "Органические продукты".

Строительные нормы

С 1 августа вступят в силу новые строительные нормы. В Украине можно будет строить торговые центры с любой высотой помещений. Ранее существовали строгие требования к высоте этажей, которые зависели от площади торгового зала. Максимум был — 4,8 м. Кроме того в супермаркетах площадью свыше 2,5 тыс. кв. м) с первого числа станет обязательным наличие бесплатных туалетов для посетителей.

9 августа вступит в силу закон о профессиональном образовании, которое предшествует высшему. По этому закону, в 2020 году колледжи и техникумы больше не будут набирать абитуриентов на "младшего специалиста". Этот уровень заменит "профессиональный младший бакалавр". Изменится и форма финансирования таких учебных заведений — они смогут привлекать средства сторонних инвесторов, а не только государства.

Штрафы и бури

В конце августа "судный день" ждет владельцев "евроблях" — если они не растаможат свои машины до 24-го числа, им придется заплатить высокие штрафы. Напомним, новые правила должны были заработать в мае, но тогда парламент отложил норму на 3 месяца. Однако теперь за превышение термина растаможки на 10—20 дней придется заплатить 17 тыс. грн штрафа, на срок от 20 до 30 дней — 85 тыс. грн. Если же задержка превысила месяц, то владельца оштрафуют на 170 тыс. грн и отберут авто.

В августе нас ждет один дополнительный выходной — поскольку День Независимости (24 августа) приходится на субботу, то выходной переносится на понедельник, 26 августа. Наконец, метеорологи обещают несколько дней магнитных бурь в последний летний месяц. Легкие магнитные колебания будут 7, 11, 12, 13 и 24 августа, а вот 5 и 6 числа метеозависимым украинцам нужно готовиться к серьезным бурям.

Заработает новый стандарт для банковских счетов

С 5 августа украинская банковская система частично перейдет на международный стандарт для банковских счетов, который называется IBAN. Проще говоря, банковские счета простых украинцев и предприятий будут составляться по-другому. Сегодня номер счета состоит из 14 цифр, а код банка указывается отдельно. Номера, оформленные по стандарту IBAN, будут состоять из 29 символов: кода страны (UA в случае Украины), двух цифр, которые называются "контрольный разряд", код банка (6 цифр) и непосредственно номер счета. Его длина до 31 октября этого года будет ограничиваться 14 символами, а после — 19. Уже с 1 ноября 2019-го использование IBAN станет обязательным. Однако банковские карты будут работать по-прежнему и их из-за новшества менять не нужно. Новый стандарт позволит ускорить банковские переводы как внутри Украины, так и за границей. Станет проще идентифицировать плательщика и получателя средств.

Напомним, ранее новости "Сегодня" публиковали прогноз погоды на август от Гидрометцентра и народных синоптиков. Август обещают теплее на 2 градуса, чем обычно, но с минимумом осадков.

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