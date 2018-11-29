Что ждет украинцев в декабре: добавят поездов, денег и выходных

Последний месяц 2018 года сулит украинцам рост соцстандартов, начало новой эры "писем счастья" и дополнительные поезда на главных туристических направлениях страны. "Сегодня" выяснила, чего еще ждать украинцам в декабре.

Пенсии и алименты

С 1 декабря в стране вырастут социальные стандарты. Общий прожиточный минимум поднимется с 1777 грн до 1853 грн. Пенсии в первый день зимы прибавят 62 грн и составят 1497 грн. В правительстве заверяют, что это повышение коснется почти 10 млн пенсионеров. Увеличится и максимальная пенсия — с 14 350 до 14 970 грн.

Из-за того что в Украине к уровню прожиточного минимума привязаны алименты, вырастут и они. Для ребенка до 6 лет они поднимутся с 1559 до 1626 грн, а для детей с 6 до 18 — с 1944 до 2027 грн.

Поезда и письма счастья

Порадует в декабре украинцев и "Укрзализныця", которая планирует запустить 30 пар дополнительных поездов на праздники.

"В основном они будут курсировать в направлении зимних жемчужин — Ивано-Франковска, Ужгорода, Львова, Черновцов", — рассказали в "УЗ".

В то же время "Укрзализныця" запретила возврат билетов через интернет с 15 декабря по 15 января. В компании объяснили свое решение желанием избежать дефицита билетов, поскольку большинство билетов выкупаются онлайн в первые минуты продаж, а потом покупатели массово их возвращают уже перед самым отправлением поезда.

17 декабря начнет действовать госстандарт для системы видеофиксации на дорогах. Там описаны требования к камерам, которые будут измерять скорость на расстоянии. Предполагается, что фиксаторы можно будет устанавливать на столбах, мостах и даже автомобилях. По всей Украине планируют установить около 4000 таких приборов. Это позволит автоматически рассылать нарушителям ПДД "письма счастья" со штрафами.

Выходные и военное положение

В конце месяца на украинцев свалятся дополнительные выходные. Страна впервые будет праздновать католическое Рождество на государственном уровне — 24 и 25 декабря стали нерабочими днями. Кроме того, выходным в правительстве решили сделать и 31 декабря. Но есть и ложка дегтя — 24 и 31 числа придется отрабатывать по субботам — их перенесут на 22 и 29 числа декабря соответственно. Отметим также, что метеорологи обещают в декабре мощные магнитные бури и советуют украинцам готовиться к ним заранее.

Наконец, 26 декабря, в стране должно закончиться военное положение. Его, напомним, ввели 26 ноября в 10 областях страны, граничащих с РФ и частью Молдовы.

Возьмем кредиты и выплатим долги

В Кабинете министров ожидают, что в декабре Украина получит первый транш от Международного валютного фонда в размере $1,5 млрд. Напомним, этой осенью МВФ и наша страна достигли договоренностей по новой программе на $3,9 млрд. Главным условием первого транша было принятие сбалансированного госбюджета на следующий год, в котором дефицит не будет превышать 3%. На прошлой неделе Верховная Рада проголосовала за госсмету с дефицитом в 2,3%. Кроме того, в декабре Всемирный банк рассмотрит вопрос предоставления Украине фингарантий на сумму в $750 млн.

"Гарантия будет действовать 10 лет и позволит Украине получить международное финансирование на более благоприятных условиях, чем при самостоятельном привлечении средств с рынка", — объяснила министр финансов Оксана Маркарова.

Этот вопрос стоит в повестке дня Всемирного банка на 18 декабря.

Правда, придется в следующем месяце и платить по старым кредитам — 3 декабря нужно выплатить МВФ около $150 млн в рамках программы, которую мы начали с кредитором еще в 2014 году.

Напомним, что в связи с подготовкой к Новому году, журналисты "Сегодня" разбирались, где еще можно поселиться на Новый год и .почем аренда жилья на Новый год в Украине.

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