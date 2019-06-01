Что ждет украинцев в июне: новые правила снятия налички в банках и ограничения на дорогах

В июне украинцы получат два дополнительных выходных дня

Фото: НБУ.

Несмотря на то, что лето в Украине традиционно ассоциируется с затишьем в информационном пространстве, а народ разъезжаются в отпуска, июнь все же приготовил для украинцев некоторые новшества. Сайт "Сегодня" рассказывает сколько в первом летнем месяце будет выходных, почему перекроют Киев, какие новые авиарейсы станут доступными и как вырастут цены на газ.

Летние выходные

В июне украинцам выпадают сразу двое длинных выходных. Дополнительный выходной день будет 17 июня (понедельник), ведь 16 числа в стране отмечают праздник Троицы; таким образом, украинцы будут отдыхать с 15 по 17 июня включительно.

В пятницу 28 июня Украина празднует День Конституции, поэтому снова будет три дня отдыха – с 28 по 30 июня. К слову, в четверг, 27 июня, как раз накануне праздника, рабочий день должен быть сокращен на час.

Ограничения для грузовиков

С 1 июня в Киеве и области начнет действовать ограничение движения для грузовиков тяжелее 24 тонн. Об этом сообщают в Службе автодорог Киевской области.

Такое ограничение вводится для того, чтобы сохранить дорожное покрытие во время жары, поэтому грузовики общим весом более 24 тонн с нагрузкой на ось более 7 тонн не смогут воспользоваться государственными автодорогами в области с 10:00 до 22:00 часов.

"Для информирования водителей, на этот период на автодорогах будут установлены временные запрещающие дорожные знаки 3.15 "24 т" и 3.16 "7 т" с табличками 7.4.4 "10.00-22.00" и "t +28 ºС", – поясняют в Службе автодорог.

Цены на газ

В июне повысится цена на газ для населения. Недавно мы писали о том, что в каждой области Украины должна действовать своя цена на газ из-за введения Национальной комиссией, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), новых тарифов для компании "Укртрансгаз" на транспортировку газа, исходя из заказанных мощностей. Отпускную цену на газ для населения устанавливает "Нафтогаз", но она отличается от конечного тарифа для потребителей в различных регионах – чтобы получить конечную цену, которую и платит население, к отпускной цене нужно добавить тариф на транспортировку, тариф облгаза на распределение, надбавку газсбыта и НДС.

"Нафтогаз" ранее направил поставщикам со спецобязательствами дополнительные соглашения. Оптовая цена газа, по которой компания продает газ на нужды бытовых потребителей, с 1 мая составила 5990 грн за тысячу кубометров. При этом конечная стоимость газа должна составлять 8247 грн.

"Указанные дополнительные соглашения также регулируют вопросы оптовой цены для нужд бытовых потребителей на июнь 2019 года, которая составит 6299 грн за тысячу кубометров, а, следовательно, конечная цена газа должна составлять 8627,01 грн за тысячу кубометров", – говорится в заявлении Ассоциации газового рынка Украины (АГРУ).

Отметим, с 1 мая цена на газ для населения снизилась на 30 копеек за кубометр. Тарифы были пересмотрены "Нафтогазом" с учетом изменения ситуации на рынке, несмотря на то, что по договоренности с Международным валютным фондом (МВФ) стоимость топлива должна была возрасти на полторы гривни. Сколько сэкономят рядовые украинцы, выясняли журналисты "Сегодня":

Новые правила снятия налички в банках

С 3 июня в силу вступят изменения в Инструкцию о ведении кассовых операций банками Украины, внесенные Постановлением Национального банка № 62. Согласно этому постановлению, банки должны тщательно проверять своих клиентов и изучать их деятельность, чтобы предотвратить отмывание денег и фиктивные финансовые операции.

Поэтому для субъектов хозяйствования при снятии наличных в банке могут попросить документ, который бы подтверждал необходимость такой операции, например, закупочный акт, ведомость, кредитный договор, договор поставки, транспортировки, хранения и т.д., на основании которых производятся наличные расчеты. Злоупотреблять этой возможностью банки не смогут, но если заметят подозрительную деятельность субъекта хозяйствования, то вполне могут попросить вышеупомянутые документы.

Напомним, что субъектами хозяйствования могут быть различные предприятия, союзы, ассоциации, предприниматели и все, кто осуществляют какую-либо деятельность и получают от этого прибыль.

Перекрытие Киева

В начале июня центр Киева будут перекрывать дважды. Так, в субботу, 1 июня в столице перекрывается часть улиц в центре из-за Всеукраинского велодня. Движение остановится с 08:00 до 13:00, так как именно в это время пройдет велопробег.

Как сообщили организаторы мероприятия, 1 июня движение автотранспорта будет полностью ограничено на участках:

с 10:30 до 13:00: Почтовая пл. – Владимирский спуск – Европейская пл. – ул. Крещатик;

с 10:30 до 12:30: Софийская пл. – ул. Владимирская – ул. Большая Житомирская – Михайловская пл. – Софийская пл. – ул. Михайловская – Майдан Независимости – ул. Крещатик – Владимирский спуск – Почтовая пл.

Объезд организован по следующей схеме: Вознесенский спуск в направлении Подола; ул. Ярославов Вал, ул. Бульварно-Кудрявская в направлении Бессарабской площади и бульвара Шевченко.

Также движение будет ограничено 8 июня в связи с проведением мероприятия по случаю Всеукраинского дня семьи и Международного дня защиты детей. В 11:00 участники мероприятия во главе с главами Церквей и религиозных организаций двинутся по маршруту: бульвар Тараса Шевченко – улица Крещатик – улица Михаила Грушевского – площадь Конституции. В это время, с 11:00 до 12:15, в случае необходимости ограничат движение всех видов транспорта.

Возобновленные авиарейсы

С 4 июня авиаперевозчик "Международные авиалинии Украины" (МАУ) возобновит рейс "Киев – Санья (Китай)". Прямые рейсы будут выполняться по вторникам на самолетах Boeing-767-300 с двумя классами обслуживания: Бизнес и Эконом.

Прошлой зимой МАУ уже выполнила несколько прямых рейсов из Киева в Санью и сейчас снова включила такие рейсы в летнее расписание. К слову, Санья пользуется спросом у туристов из-за своего климата и возможностей хорошо отдохнуть на пляже.

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