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Чумак открыл доступ к е-декларациям военных прокуроров

16 сентября, 16:52

В 2017 году Анатолий Матиос запретил обнародование данных сотрудников военной прокуратуры

Виктор Чумак. Фото: facebook.com/vik.chumak

Виктор Чумак. Фото: facebook.com/vik.chumak

Новый главный военный прокурор Виктор Чумак распорядился, чтобы е-декларации военных прокуроров были открыты для общественности, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.

Так, Чумак сегодня отменил постановление о применении мер специальной безопасности от 31 марта 2017 года, согласно которому было обеспечено конфиденциальность данных ряда должностных лиц военной прокуратуры.

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Теперь информация о состоянии военных прокуроров станет открытой и каждый украинец будет иметь возможность ознакомиться с ней на официальном веб-сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) в Едином государственном реестре деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.

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Как сообщали новости "Сегодня", 24 апреля 2017 года экс-глава НАПК Наталия Корчак заявляла, что на тот момент главный военный прокурор Анатолий Матиос приказал закрыть доступ к е-декларациям сотрудников военной прокуратуры. Открыть данные можно было только по обращению главного военного прокурора.

В то же время мы писали ранее о том, как в Украине "шикуют" военные прокуроры. Некоторые работники военной прокуратуры владеют и особняками, и дорогими автомобилями.

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Источник: Сегодня

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