ЧВК в Украине и новый удар по курильщикам: главные события недели

Уже в этом году военный билет можно будет носить в смартфоне

Фото: архив "Сегодня"

Что известно о новом главе Офиса президента и насколько законно "рассекречивать" пользователей в сети по требованию Киберполиции? Читайте ТОП-5 новостей страны уходящей недели в специальном материале сайта "Сегодня".

Новым главой Офиса президента стал Андрей Ермак

11 февраля президент Владимир Зеленский назначил новым руководителем Офиса президента Андрея Ермака. Об этом говорится в указе главы государства на сайте ОПУ.

"Назначить Ермака Андрея Борисовича руководителем Офиса президента Украины", – говорится в указе №48/2020.

21 мая 2019 президент Владимир Зеленский назначил Андрея Ермака своим помощником. Член Национального инвестиционного совета (с 21 июня 2019). Член наблюдательного совета государственного концерна "Укроборонпром" (с 7 октября 2019).

Подробнее читайте в специальном материале сайта "Сегодня" "Кинопродюсер во главе Офиса президента: что нужно знать об Андрее Ермаке".

В Раде появился законопроект о частных военных компаниях

10 февраля в Верховной Раде зарегистрирован законопроект № 3005 о военно-консалтинговой деятельности, что предполагает легализацию частных военных компаний (ЧВК) в Украине. Автором документа является депутат от "Слуги народа" Ольга Василевская-Смаглюк.

Под военно-консалтинговой деятельностью подразумевается предоставление государствам, юридическим или физическим лицам за пределами Украины услуг военного или охранного характера. Закон вводит Единый государственный реестр огнестрельного оружия и боеприпасов, устройств, патронов к нему, которое находится у субъектов военно-консалтинговой деятельности, а также четкие требования по контролю за оборотом такого оружия и боеприпасов.

Законопроект предлагает следующее:

создание возможностей эффективной реализации ветеранами войны на Донбассе, бывшими военнослужащими и бывшими работниками правоохранительных органов гарантированного Конституцией Украины права на труд;

обеспечение прав и законных интересов учредителей и участников субъекта военно-консалтинговой деятельности;

обеспечение государственного контроля за осуществлением военно-консалтинговой деятельности;

развитие и совершенствование сферы оказания услуг военного характера.

Законопроект состоит из девяти разделов и нормирует правоотношения в сферах военно-консалтинговой деятельности, начиная от порядка создания ЧВК, получения ею лицензии на предоставление услуг военного или охранного характера, оборота огнестрельного оружия, боеприпасов, устройств и патронов к нему, особенностей государственного и общественного контроля за деятельностью субъектов военного-консалтинговой деятельности, заканчивая гарантиями социальной и правовой защиты ее участников, основателя и персонала.

Закон вводит жесткие условия приобретения лицом права осуществлять деятельность ЧВК путем создания соответствующего субъекта хозяйственной коммерческой деятельности. Особенностью деятельности такого субъекта является его направление на внешние рынки и запрет осуществлять военно-консалтинговую деятельность на территории Украины. Это связано с законодательной неурегулированностью вопроса оборота оружия в Украине.

В Украине вводят электронные военные билеты: как это будет работать

В украинской армии введут электронные военные билеты. Об этом сообщил министр обороны Андрей Загороднюк, который ранее рассказал, как военные переходят на стандарты НАТО, передает "Радио Свобода".

"В первом полугодии у нас уже будут первые электронные военные билеты как тестовые. Хотя их распространение займет некоторое время. Может, еще год", – рассказал Загороднюк.

Он пояснил, что это будет карта со штрих-кодом.

"Он (военный билет) может быть у вас и в телефоне, и как карта пластиковая. Это гораздо лучше, чем тот, который есть сейчас, даже в любых полевых условиях. Это будет карта со штрих-кодом, которой будет соответствовать записи в электронной системе. Мы представим этот проект уже в феврале", - сказал Загороднюк.

Министр отметил, что правительство собирается оцифровать весь воинский учет. По его словам, деньги в бюджете на это есть, технику для военкоматов закупят уже в первом квартале 2020 года.

В тренде Зеленская совещалась с министрами об образовании: что решили

Украинских курильщиков ждут новые ограничения

Фото: Григорий Салай, Сегодня

Сигарет больше не будет на украинских прилавках. А купить их смогут только те, кто достиг 21 года. Ограничения затронут и электронные сигареты. Такой законопроект недавно зарегистрировали в Верховной Раде. Как закон повлияет на украинцев, говорится в авторской статье на сайте "Сегодня".

Сигареты не продадут, если нет 21 года. Более того, в законопроекте предлагают внести такое ограничение и на продажу пива и других алкогольных напитков.

"Самый известный пример – США, где работает такое ограничение. И если человек не закурил до 21 года, то он вряд ли уже закурит в старшем возрасте. На этом этапе очень важно предупредить раннее начало курения", – поясняет Константин Красовский, заведующий отделом контроля над табаком Украинского института стратегических исследований Министерства здравоохранения Украины.

Кроме Штатов такое же ограничение существует в Казахстане, Египте, Индонезии, Камеруне, Микронезии и Фиджи.

Больше читайте в специальном материале сайта "Сегодня" "Сигареты исчезнут с прилавков и уйдут "в подполье": в Раде готовят новый законопроект".

Киберполиция предложила "рассекречивать" пользователей в Сети: насколько это законно

Пользователям украинского интернета, привыкшим к анонимности, пора бить тревогу. Недавно Киберполиция обратилась в несколько полтавских онлайн-СМИ с предложением установить скрипт, который позволит деанонимизировать читателей.

По словам юристов, этот аспект регулируется украинским законодательством неоднозначно. Но деанонимизация может нести угрозу для пользователей.

Так, Виталий Власюк, адвокат, управляющий партнер юридической фирмы "еПраво" в комментарии сайту "Сегодня" рассказал, что обращение Киберполиции к сайтам и провайдерам с просьбами о передаче данных вполне законно. Но только в случае, если это делается для безопасности государства и если касается отдельных пользователей, которых подозревают в преступлениях, но не всех пользователей ресурса.

"Предложение установить скрипт, который повально деанонимизирует пользователей сайтов... будет считаться как минимум незаконным сбором и обработкой персональных данных", — говорит Власюк.

Адвокат добавляет, что угроз от установки такого скрипта может быть масса — начиная от раскрытия анонимных источников журналистов (т. к. скрипт предлагали установить именно СМИ) и заканчивая утечкой персональных данных и незаконным их сбором и обработкой.

В свою очередь Анастасия Гурская, адвокат, партнер АО "Клочков и партнеры", отмечает: Киберполиция действительно может обращаться к различным сайтам с просьбой установить скрипт, т. к. просьба – это не требование. Но у сайтов и СМИ должна быть возможность самостоятельно решить – соглашаться им или нет. Но в том случае, если на сайте все же согласятся и установят такой скрипт, то они обязаны предупредить каждого пользователя об условиях авторизации и предоставления согласия на использование персональных данных.

Подробно о том, что ждет пользователей, читайте в материале "Анонимность в сети – это иллюзия": может ли Киберполиция добывать ваши данные".

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