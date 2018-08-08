Цифровая эволюция украинцев

За последние 5 лет, благодаря появлению скоростного интернета 3G / 4G, предпочтения украинцев-пользователей мобильной связью изменились настолько, что теперь их вполне справедливо можно назвать "цифровыми украинцами". Они общаются в мессенджерах, погружаются в дополнительную реальность, смотрят фильмы онлайн...

Как современные технологии меняют людей, чем они пользуются, что делают в интернете, с кем общаются и во что играют – ответы на эти вопросы смотрите в инфографике от Vodafone Украина: