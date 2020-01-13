У половины украинцев проблемы: зачем и как граждан будут учить цифровой грамотности

/ Фото: Pixabay

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Развитие технологий не стоит на месте, и для комфортной жизни в социуме, конкурентоспособности на рынке труда и саморазвития необходимо не отставать от мировых тенденций и совершенствовать свои навыки и знания владения интернетом и гаджетами. В Министерстве цифровой трансформации озаботились цифровой грамотностью украинцев и планируют ее повышать. Сайт "Сегодня" рассказывает, как украинцы ведут себя в интернете, почему их навыки оставляют желать лучшего и как это хотят исправить.

53% украинцев очень плохо владеют цифровыми навыками

Министерство цифровой трансформации провело первое в истории нашей страны исследование о том, на каком уровне находится цифровая грамотность украинцев (спойлер – все не слишком хорошо). Оказалось, что более чем у половины населения уровень цифровой грамотности ниже среднего. Но в правительстве придумали, как вдохновить украинцев на обучение.

Так, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров отмечает, что будет создана онлайн-платформа с пятью различными категориями курсов. Все они будут абсолютно бесплатны и доступны для каждого.

"Мы хотим научить 6 млн людей за 3 года, вы же понимаете, что это нужно обучать по 2 млн человек ежегодно. Только с помощью онлайн-платформы это сделать невозможно, поэтому в 2020 году мы будем массово по всей стране открывать образовательные оффлайн-хабы, где каждый человек сможет реализовать свое право на бесплатное цифровое образование", — говорит Федоров.

В исследовании приняли участие украинцы в возрасте от 18 до 70 лет из всех уголков Украины. Оказалось, что 37,9% украинцев в возрасте имеют цифровые навыки на уровне ниже среднего, еще 15,1% вообще ими не владеют. Вот и получается, что 53% населения Украины по методологии оценки цифровых навыков, применяемой Европейской комиссией, находятся ниже отметки "средний уровень".

С такими негативными тенденциями и решили бороться в правительстве, а премьер-министр Украины Алексей Гончарук и вовсе назвал обучение украинцев цифровой грамотности одной из стратегических задач для страны.

"В начале прошлого века признаком цивилизованности страны был процент населения, который умел писать. Письменность открывала для человека возможность развиваться и быть частью социума. В начале 21-го века мы также должны считать признаком цивилизованности и конкурентоспособности страны процент населения, который образован в цифровой грамотности. Умение работать в сети и с цифровыми технологиями сегодня – это и о рабочих местах, и об образовании, и о социализации, и о способности общаться с людьми по всему миру", — говорит Алексей Гончарук.

47% населения заинтересованы в обучении цифровой грамотности

Украинцев расспросили о том, что же они понимают под понятием "цифровая грамотность". Ответ свелся к тому, что это работа с гаджетами. Также люди ответили, что государство должно создать удобную и развитую инфраструктуру для того, чтобы повысить уровень цифровой грамотности, т.е. построить хабы и т.д.

Но далеко не все хотят учиться. По статистике, у 47,8% украинцев есть желание обучаться и совершенствовать свои цифровые умения, у 38,5% желание обучаться не актуализировано, т.е. не находится в приоритете, а 13,7% вообще не желают учиться либо же у них отсутствует подключение к интернету.

"Если мы говорим о драйверах, почему украинцы хотят учится цифровой грамотности, то в первую очередь – это социализация, желание не выпадать из жизни, быть в тренде. Дальше – это оставаться конкурентоспособным на рынке труда. И последнее – это желание новых возможностей. А если мы говорим о том, почему людям не интересно – это можно сформулировать в два предложения – "я всему могу научиться сам" и "я все и так знаю", — рассказывает Валерия Ионан, замминистра цифровой трансформации, которая занимается вопросами цифрового образования.

Самые распространенные навыки, которыми обладают украинцы – это информационные и коммуникационные, а меньше всего развиты навыки по программному обеспечению и навыки решения маленьких проблем самостоятельно. Интересно и то, что хуже всего цифровыми навыками владеют в центральной Украине.

Участников опроса больше всего заинтересовали курсы онлайн-безопасности и того, как различить надежные и ненадежные источники информации. По словам Валерии Ионан, наиболее незащищенные категории населения в интернете — это молодежь до 16 лет и люди в возрасте 60+. 34% жителей Украины оказывались жертвами мошенников в интернете за последний год. Самый большой процент таких жертв наблюдается в категории молодежи от 10 до 17 лет — 49,5% утвердительных ответов.

"Наиболее распространенные проблемы – это взлом почты, получение мошеннических сообщений и потеря персональной информации из-за вирусов", — отмечает Ионан.

Для выхода в интернет наши соотечественники чаще используют смартфон — 93,4% молодежи в возрасте от 18 до 29 лет, 85% населения в возрасте 30-59 лет, 64% населения от 60 до 70 лет.

В интернете же украинцы чаще всего переписываются, звонят, смотрят видео, сидят в социальных сетях, ищут различную информацию, слушают музыку и читают новости.

"А вот меньше всего люди в сети общались с преподавателями или студентами, проходили обучение онлайн, принимали участие в онлайн-консультациях или голосованиях по определенным политическим или социальным вопросами и искали работу", — делится данными Валерия Ионан.

Украинский Netflix: каким будет новый образовательный сериал

Уже 21 января 2020 года будет запущена национальная образовательная онлайн-платформа по цифровой грамотности "Дия. Цифровое образование", которая будет состоять из пяти курсов для различной целевой аудитории и будет показана в форме сериала. Изначально на платформе появится только три курса:

базовый курс;

курс цифровой грамотности для учителей;

курс для родителей "Онлайн безопасность для детей".

"Аудитория, которую нам нужно будет обучать, это люди старшего возраста, которые не имеют большого опыта в интернете. Поэтому мы решили отойти от стандартных онлайн-курсов и создать то, что будет понятно каждому – это образовательный сериал. Мы решили, что создаем такой себе образовательный Netflix или MEGOGO", — рассказывает Валерия Ионан.

Продюсер образовательных проектов Минцифры Виталий Спивачук, который и занимался съемками сериала, рассказывает, что люди постарше скептически относятся к различным государственным проектам и инициативам, но доверяют лидерами мнений, которых видят по ТВ, в прессе и т.д.

"Поэтому мы подумали, почему бы не объединить тот продукт, который делает государство, с людьми, которым доверяют. Поэтому мы привлекли известных людей — это Ольга Сумская, Надежда Матвеева, Руслан Ханумак и Мария Ефросинина", — говорит Спивачук.

Он добавляет, что вместо уровней во время обучения будут сезоны и серии, а перейти к следующей серии нельзя будет, пока не просмотришь и не сдашь тесты по предыдущей.

"Мы подумали: почему бы не использовать элементы из привычных телеформатов и принципы сериальности внутри курсов. Формат, на котором мы остановились, – это формат студии, в которую селебрити приглашают в гости экспертов и задают актуальные вопросы от украинцев", – объяснил Спивачук.

Такой сериал будет не только развлекать, но и обучать,причем на трех языках: украинском, русском и жестовом языке. Также в сериале отошли от формата монотонного монолога и пришли к более свободному и веселому диалогу.

В Минцифре отмечают, что планируют также активно расширять свою команду, строить оффлайн-хабы и т.д.

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