ЦИК Украины напомнила иностранным наблюдателям, что Росия признана агрессором

ЦИК предупредила иностранные государства и международные организации о тщательном отборе официальных наблюдателей на выборы президента

ЦИК Украины напомнила иностранным наблюдателям, что Росия признана агрессором //smm9.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/84f/c15/5c484fc1527f5.jpg //smm6.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/84f/c15/5c484fc1527f5.jpg 2019-01-23T13:33:00+02:00 Украина ЦИК предупредила иностранные государства и международные организации о тщательном отборе официальных наблюдателей на выборы президента

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) занимает последовательную позицию по минимизации рисков и угроз вмешательства Российской Федерации в проведении очередных выборов Президента Украины 31 марта 2019 года. Об этом говорится в сообщении ЦИК.

Комиссия обращает внимание всех иностранных государств и международных организаций, которые намерены осуществлять наблюдение за ходом избирательного процесса, на положения Закона Украины "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях", в котором Российскую Федерацию признано государством-агресором, совершающим преступление против Украины и которое осуществляет временную оккупацию части ее территории.

Также в ЦИК отметили, что на сегодня в Украине действует уголовная ответственность за пересечение государственной границы Украины с целью причинения вреда интересам государства или лицом, которому запрещен въезд на территорию Украины.

Аналогичный ответственность угрожает и представителями подразделений вооруженных сил или других силовых ведомств государства-агрессора, которые попытаются пересечь границу Украины вне пунктов пропуска или в пунктах пропуска без соответствующих документов или с документами, содержащими недостоверные сведения.

В связи с этим Центральная избирательная комиссия просит иностранные государства и международные организации учесть указанную информацию при принятии решения о направлении официальных наблюдателей.

Ранее сообщалось, что Центральная избирательная комиссия в день старта президентских выборов в Украине своим постановлением ликвидировала пять избирательных участков в России.

Напомним, 31 декабря в Украине официально стартовала избирательная президентская кампания. Кто будет бороться за пост главы государства, окончательно ясно станет только 3 февраля, хотя ранее о своих планах побороться за президентское кресло изъявляли около 40 кандидатов.

Вы сейчас просматриваете новость " ЦИК Украины напомнила иностранным наблюдателям, что Росия признана агрессором". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

Загрузка...

Загрузка...