ЦИК Украины напомнила иностранным наблюдателям, что Росия признана агрессором
ЦИК предупредила иностранные государства и международные организации о тщательном отборе официальных наблюдателей на выборы президента
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) занимает последовательную позицию по минимизации рисков и угроз вмешательства Российской Федерации в проведении очередных выборов Президента Украины 31 марта 2019 года. Об этом говорится в сообщении ЦИК.
Комиссия обращает внимание всех иностранных государств и международных организаций, которые намерены осуществлять наблюдение за ходом избирательного процесса, на положения Закона Украины "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях", в котором Российскую Федерацию признано государством-агресором, совершающим преступление против Украины и которое осуществляет временную оккупацию части ее территории.
Также в ЦИК отметили, что на сегодня в Украине действует уголовная ответственность за пересечение государственной границы Украины с целью причинения вреда интересам государства или лицом, которому запрещен въезд на территорию Украины.
Аналогичный ответственность угрожает и представителями подразделений вооруженных сил или других силовых ведомств государства-агрессора, которые попытаются пересечь границу Украины вне пунктов пропуска или в пунктах пропуска без соответствующих документов или с документами, содержащими недостоверные сведения.
В связи с этим Центральная избирательная комиссия просит иностранные государства и международные организации учесть указанную информацию при принятии решения о направлении официальных наблюдателей.
Ранее сообщалось, что Центральная избирательная комиссия в день старта президентских выборов в Украине своим постановлением ликвидировала пять избирательных участков в России.
Напомним, 31 декабря в Украине официально стартовала избирательная президентская кампания. Кто будет бороться за пост главы государства, окончательно ясно станет только 3 февраля, хотя ранее о своих планах побороться за президентское кресло изъявляли около 40 кандидатов.
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