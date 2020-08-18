ЦИК просит разрешить местные выборы на большем количестве прифронтовых территорий

Центральная избирательная комиссия просит Совет нацинальной безопасности и обороны, Службу безопасности Украины, Национальную полициию, командующего Объединенных сил, а также местные власти предоставить актуальную информацию об угрозах для проведения местных выборов на прифронтовых территориях Донецкой и Луганской областей. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

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В Центризбиркоме считают, что следует пересмотреть перечень территориальных громад Донецкой и Луганской областей, где ранее установили невозможность проведения первых местных выборов 25 октября 2020 года в сторону уменьшения.

"Соответствующие перечни , вызвали значительный общественный резонанс. С момента принятия указанного решения Комиссии поступают многочисленные обращения народных депутатов Украины, органов местного самоуправления, общественных организаций, избирателей и т. д. по пересмотру ее решения и уменьшение количества территориальных общин, на территории которых невозможно провести указанные выборы", – говорится в решении ЦИК от 18 августа.

Представители комиссии аргументируют необходимость внесения соответствующих изменений, в частности, тем, что на территориях отдельных общин, ранее определенных такими, на которых невозможно провести местные выборы, с соблюдением законодательства были проведены очередные выборы Президента Украины 31 марта 2019 и внеочередные выборы народных депутатов Украины 21 июля 2019 года. Тем более, что на упомянутых территориях, утверждают в Комиссии, сегодня в полном объеме действуют органы государственной власти.

В ЦИК подчеркивают, что не наделены полномочиями самостоятельно определять возможность обеспечения надлежащей безопасности и избежания террористической угрозы во время организации и проведения местных выборов 25 октября 2020 на отдельных территориях Донецкой и Луганской областей, поэтому решили задать этот вопрос компетентным органам.

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Напомним, ранее Центральная избирательная комиссия назначила выборы в районные советы. Выборы состоятся 25 октября 2020 вместе с выборами депутатов сельских, поселковых, городских советов территориальных общин и соответствующих сельских, поселковых, городских голов.

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