ЦИК Украины собирает заседание, у Британии новый премьер, а Россия и Куба "дружат" против США: топ-темы дня

В среду, 24 июля, определились главные темы, которые получат свое развитие в течение лня

Украинская и мировая пресса в среду, 24 июля, будет следить за несколькими темами, которые получат свое продолжение и развитие в течение дня.

ЦИК рассмотрит принятие и оглашение протоколов ОИК об итогах голосования в общегосударственном округе в пределах одномандатного округа и протоколы ОИК об итогах голосования в одномандатном округе на выборах в Украине 2019.

Владимир Гройсман проводит заседание правительства, министры рассмотрят ряд важных постановлений в оборонке и здравоохранении.

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе отчитается о проделанной работе.

Командующий Силами специальных операций ВС Украины Игорь Лунев отчитается о состоянии ССО и их интеграции в систему коллективной безопасности НАТО

Борис Джонсон официально вступает в должность премьер-министра Соединенного Королевства, сменив на этом посту Терезу Мэй.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров летит на Кубу, чтобы провести переговоры о совместных политических действиях против США.

О том, какими были итоги вторника, 23 июля, читайте на сайте "Сегодня" и смотрите на видео ниже.

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