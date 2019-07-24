Сделать стартовой
25,63
28,64
УКР
Главная Больше  Последние новости Украины

ЦИК Украины собирает заседание, у Британии новый премьер, а Россия и Куба "дружат" против США: топ-темы дня

24 июля, 11:41

В среду, 24 июля, определились главные темы, которые получат свое развитие в течение лня


Украинская и мировая пресса в среду, 24 июля, будет следить за несколькими темами, которые получат свое продолжение и развитие в течение дня.

ЦИК рассмотрит принятие и оглашение протоколов ОИК об итогах голосования в общегосударственном округе в пределах одномандатного округа и протоколы ОИК об итогах голосования в одномандатном округе на выборах в Украине 2019.

Владимир Гройсман проводит заседание правительства, министры рассмотрят ряд важных постановлений в оборонке и здравоохранении.

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе отчитается о проделанной работе.

Командующий Силами специальных операций ВС Украины Игорь Лунев отчитается о состоянии ССО и их интеграции в систему коллективной безопасности НАТО

Борис Джонсон официально вступает в должность премьер-министра Соединенного Королевства, сменив на этом посту Терезу Мэй.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров летит на Кубу, чтобы провести переговоры о совместных политических действиях против США.

О том, какими были итоги вторника, 23 июля, читайте на сайте "Сегодня" и смотрите на видео ниже.


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег США, лавров, вице-премьер, Гройсман, Борис Джонсон, Владимир Гройсман, Сергей Лавров, лунев, ССО

Вы сейчас просматриваете новость " ЦИК Украины собирает заседание, у Британии новый премьер, а Россия и Куба "дружат" против США: топ-темы дня". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Топ-25: известные политики и знаменитости, которые не прошли в новую Раду

Вчера, 15:06

По результатам выборов среди неудачников оказалось немало неожиданных людей

Курт Волкер едет в Украину: названа дата

22 июля, 20:30

Волкер посетит Украину, где проведет ряд встреч на государственном уровне

6 полезных привычек, которые научат тебя экономить

Мать Меган Маркл очаровала нежным образом на крестинах внука Арчи

Девушка, выбежавшая на поле в финале ЛЧ – сделала это снова?

Как похудеть: 9 продуктов, которые "съедают" жир

Почему нам хочется есть даже в жару

​Океаны на грани исчезновения

Израильский вирус терроризирует устройства Apple

Какие продукты полезны для мозга, а какие вредны

Чистый четверг: приметы и что нельзя делать

45-летняя Виктория Бекхэм появилась на обложке VOGUE Germany

15 красавиц российского кино

Горбачев признался по чьему приказу развалил СССР

Без казака, вил и Яроша: кого из давно привычных лиц не будет в новой Верховной Раде

Сегодня, 07:51

Раду ожидает обновление элит и "9-й вал" социальных ожиданий

Гибель Boeing МН-17: как продвигается расследование и меняется ли поведение России

Сегодня, 07:11

РФ не признала вину в падении Boeing, но якобы готова выплатить компенсации негласно

Пенсия и льготы уходят в онлайн: когда заработает новая система господдержки граждан

Вчера, 07:37

Пенсию и льготы можно будет оформить не выходя из дома

Аварийность на дорогах опять повысилась: бороться с ней будут с помощью облав

22 июля, 07:37

Количество ДТП снова начало расти. Винят зиму и халатность

С каждым годом люди становятся «несчастнее»

Привет из детства: в сети появилось архивное школьное фото

Бег и курение: можно ли совмещать?
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь