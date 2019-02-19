ЦИК защитят от хакеров: Турчинов рассказал о принятых мерах
СНБО придумало, как выявить, предупредить и прекратить несанкционированные действия в отношении ЦИК
Чтобы выявить, предупредить и прекратить противозаконные действия в отношении Центральной избирательной комиссии в киберпространстве будет организовано круглосуточное дежурство СБУ и Госслужбы специальной связи и защиты информации Украины.
Об этом 19 февраля сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов по итогам заседания Национального координационного центра кибербезопасности, на котором обсуждались вопросы практического межведомственного взаимодействия.
"Будет организовано круглосуточное дежурство сил и средств кибербезопасности СБУ и Госспецсвязи, направленное на выявление, предупреждение и прекращение каких-либо несанкционированных действий в отношении информационных ресурсов ЦИК", – заявил секретарь СНБО.
Напомним, в МВД сообщили, что Национальная полиция Украины разработала во всех регионах страны так называемые "дорожные карты" обеспечения общественной безопасности на выборах.
Кроме того, сообщалось о намерении Британии выделить Украине экспертов, которые помогут защитить систему народного голосования от хакерского вмешательства России.
Мы также писали, в Украине хотят усилить ответственность и за прямой подкуп: если полиция докажет, что избиратель получил средства за голосование – ему может грозить до 2 лет тюрьмы. Сейчас за это предусмотрены исправительные работы или штраф до 5100 гривен.
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