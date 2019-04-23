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ЦИК ждет протоколы с мокрыми печатями, а Гройсман проверит трассу Киев – Одесса: темы дня

Сегодня, 11:20

Рада рассматривает языковой законопроект, а ВСК расследует, кто заказал Катю Гандзюк


Во вторник, 23 апреля, сайт "Сегодня" обратил внимание на несколько топ-тем, за которыми в течение дня будут следить украинские и мировые СМИ.

Продолжается работа над подсчетом голосов на выборах президента Украины . После обработки электронных протоколов ЦИК работает с оригиналами протоколов с мокрыми печатями. Тем временем появляются все новые заявления по теме от украинских политиков.

Верховная Рада во вторник 23 апреля продолжит рассматривать законопроект о государственном языке . Это единственный вопрос в повестке дня.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман ознакомится с состоянием строительных работ на автомобильных дорогах общего пользования в Киевской, Черкасской и Винницкой областях. В рамках рабочей поездки он, в частности, инспектирует проведенный ремонт трассы М-05 Киев – Одесса

Состоится заседание Временной следственной комиссии Верховной Рады по расследованию сведений о нападениях на Екатерину Гандзюк и других общественных активистов.

Об итогах предыдущего дня , 22 апреля, смотрите в сюжете "Сегодня":


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Тег Гройсман, Киев - Одесса, Гандзюк, Выборы президента Украины 2019, темы дня, выборы президента Украины, языковой закон

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