Циклон Ailton принес в Украину дожди: синоптик рассказала, когда ждать морозов

/ Фото: Сегодня

Завтра, 24 декабря, почти на всей территории Украины будет мокро, а в Карпатах ожидаются сильные дожди и мокрый снег. Несмотря на осложнение погодных условий, все еще будет довольно тепло как для конца декабря. Об этом сообщает в Facebook синоптик Наталия Диденко.

По ее словам, в Украину заглянул циклон Ailton, который и принес с собой дожди.

Реклама

"(Завтра) дожди пройдут в западных областях, где они могут быть сильными, а в Карпатах – с мокрым снегом и даже метелями, а также на севере Украины, вечером на юге и во всех центральных областях. Только восточная часть нашей территории удержится от существенных осадков, там разве что туманы и морось. О весеннем тепле постепенно забывайте – температура воздуха начнет снижаться. Пока не очень заметно, но уже завтра, во вторник, ожидается 4-8 градусов, на юге 7-12 градусов", – написала Диденко.

В Киеве 24 декабря ожидается влажная, еще сравнительно теплая погода – небольшие дожди и около 6 градусов выше нуля.

В тренде Дело Шеремета: Антоненко выступит с речью

Синоптик добавила, что в дальнейшем в столице также постепенно будет холодать – минусовая температура придет ориентировочно 27-28 декабря.

Как сообщали новости "Сегодня", погодная аномалия в Украине взбудоражила ученых – в разгар зимы в стране проснулись комары с осами и зацвели подснежники. Это первые звоночки к тому, что в будущем изменения климата могут привести к проблемам в сельском хозяйстве, наводнениям и засухе с пожарами.

Напомним, в Киеве 18 декабря стало самым теплым за всю историю метеонаблюдений. Метеорологи зафиксировали в этот день 15,2 градуса. Предыдущее рекордное значение составляло 14,7 градуса и наблюдалось 5 декабря 2008 года.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама