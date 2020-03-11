Атмосферные фронты принесут в Украину дожди – в ряде областей будет мокро, хотя температура воздуха 12 марта пока еще будет довольно высокой. Об этом сообщила в Facebook синоптики Наталия Диденко.

По ее словам, на севере Европы разбушевался циклон Gizela: охватывает непогода преимущественно северную часть и северо-запад, однако дотянется он своими фронтами и до Украины.

"12 марта в Украине пройдут дожди в восточной части и местами на западе (смотрите ниже карту). На остальной территории Украины – без существенных осадков. Ветер в западных и северных областях порывистый, до сильного. Теплая погода удержится – 11-17 градусов", – написала Диденко.

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В Киеве завтра порывистый ветер, без осадков и около 14 градусов тепла.

В тренде Циклон Gizela изменит погоду в Украине: чего ждать украинцам

Синоптик добавила, что существенно похолодает в Украине на выходных, будет доходить даже до морозной температуры.

Как сообщали новости "Сегодня", ночь с четверга на пятницу 6 марта стала самой теплой за последние 140 лет метеонаблюдений. В Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского рассказали, что температура под утро пятницы не опустилась ниже 5,7 градуса тепла, таким образом превысив предыдущий максимум для этой ночи, который был зафиксирован в 1999 году, на 0,7 градуса. Но на этом март не останавливается – температура в Киеве побила уже семь рекордов.

Весна в Украине продолжает удивляет не меньше, чем осень и зима. Начался март с аномально высоких температур. Но что ждет украинцев дальше? Синоптики дали прогноз до конца весны.

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