Потепление придет в Украине уже со следующей недели, отметила синоптик

Пока в Украине летнее тепло ожидается только в начале июня, под конец мая страну заливают дожди. На выходных в большинстве областей будет мокрая погода благодаря циклону Isolde. Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталия Диденко.

"Снова в Украине дожди, местами с грозами на востоке и сильным ветром в западных, восточных областях и на юге. Наиболее интенсивными будут осадки завтра вдоль северной границы. В воскресенье дожди немного растянет прояснениями в северных областях Украины", – написала она.

Температура воздуха низкой ожидается в западных областях, 9-14 градусов, а теплее всего будет на востоке и юге – 18-22 градуса. В целом по Украине в дневные часы 30 и 31 мая столбики термометров будут колебаться в пределах 15-19 градусов, отмечает Диденко.

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Циклон на себе прочувствует и столица. В Киеве в субботу и воскресенье периодические дожди, которые будут чередоваться с прояснениями. Температура воздуха в столице пока без особых изменений: ночью 10-12 градусов, днем – ​​15-17 тепла.

Синоптик подчеркнула, что, учитывая густую насыщенность влагой воздуха и уже теплые ночи, формируются туманы. Поэтому просит быть осторожней на дорогах.

В тренде Циклон Isolde обещает мокрые выходные: какой будет погода в ближайшие дни

"Потепление, но не сухой антициклон, придет в Украину на следующей неделе", – резюмировала Диденко.

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В последнее время в Украине разбушевалась непогоды. То в Карпатах пару дней засыпает снегом в горной местности, то дожди превращают улицы городов в реки. Так, например, в Николаеве ливень затопил улицы и остановил трамваи.

А тем временем синоптики и метеорологи дали прогноз погоды на лето. Ученые обещают жару до +40 и температурные контрасты. Так, например, заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух уверена, что лето 2020 года будет во многом похожим на предыдущее: такое же жаркое, осадки ниже нормы и резкая смена температур. Но есть еще и прогноз народного синоптика.

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