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Циклон несет на юг Украины снежную бурю, объявлено штормовое предупреждение

5 февраля, 14:07

Снег завтра будет идти везде, а в некоторых областях порывистый штормовой ветер

/ Фото: Pixabay

Непогода уже натворила беды в Украине, а завтра, 6 февраля, она будет бушевать на юге страны и частично на востоке. Также придут серьезные морозы около 10 градусов. Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталия Диденко.

По ее словам, циклон Petra в четверг уже будет над Крымом, поэтому непогода в виде сильных осадков, сопутствующие зимние неблагоприятные явления, еще задержатся на юге, востоке (особенно в Днепропетровской области).

"Днем к западу и северу Украины "подгребет" атмосферный фронт с северо-запада Европы, поэтому в этих регионах выпадет снежок. Температура воздуха наконец смоет весенний макияж и станет похожей на себя: ночью ожидается 3-8 градусов мороза, днем ​​от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, в Крыму – 4-9 градусов тепла. Ветер будет северных направлений, порывистый, порой до сильного. На дорогах гололед", – написала Диденко.

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В Киеве в четверг тоже будет скользко, ночью до 6-8 градусов мороза, днем ​​потеплеет до нуля. Ночью ожидается ясная погода, со звездами, а днем ​​набегут облака и, скорее всего, во второй половине дня или вечером выпадать снег.

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В свою очередь в Укргидрометцентре предупредили, что завтра в южных, восточных и Днепропетровской областях ожидаются сложные погодные условия (II уровень опасности): ночью и утром сильный снег, порывы ветра 17-22 м/с, в южных областях местами 25-30 м/с, метель, снежные сугробы.

Как сообщали новости "Сегодня", на Харьковскую область обрушился сильный снегопад, при этом температура воздуха колеблется в районе нуля градусов, на дорогах "каша".

А вот в Одессе сильный дождь затопил несколько улиц – пострадали Химическая, Промышленная и Мечникова. на участки подтопления была направлена коммунальная техника, которая занималась откачкой воды.

Все подробности в спецтеме Непогода в Украине

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погода снег прогноз погоды циклон штормовое предупреждение наталка диденко

Источник: Сегодня

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