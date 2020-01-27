Циклон несет снег и дожди: в Украине резко изменится погода

Украинцев предупредили об ухудшении погоды, хуже всего будет метеозависимым

/ Фото: Сегодня

В Украину возвращается непогода. Со вторника дожди начнут наступать с юга, а в среду добавится еще и мокрый снег, и накроют всю территорию страны. При этом ожидается плюсовая температура. Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталия Диденко.

По ее словам, в Украину дожди занесет с Черного моря: в южных областях завтра будет облачно и влажно (такая погода, возможно, "дотянет" до Кропивницкого и Днепропетровской области). На остальной территории – без осадков, однако вечером в Карпаты придут дождь и мокрый снег (карта).

Синоптик отметила, что уже в среду циклон обусловит непогоду в большинстве областей Украины – дождь, мокрый снег и сильный ветер (карта).

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"Температура воздуха будет "прыгать": прошлой ночью, например, наблюдалось 5-8 градусов мороза, а завтра в южной части столбики термометров будут достигать 7-10 градусов тепла. Общая термическая картина в Украине: в течение дня 3-7 градусов тепла, в четверг, 30-го января, похолодает до 0-4 тепла", – написала Диденко.

В Киеве во вторник без осадков, будет тепло, температура воздуха 4-6 градусов тепла. 29 января в столицу подойдет циклон: усилится ветер, появятся осадки – сначала дождь, потом мокрый снег. А 30 числа в столицу придет похолодание.

Синоптик также напомнила украинцам, что из-за таких резких изменений погоды в среду может ухудшиться состояние здоровья метеозависимых людей.

А тем временем зима в Украине продолжит удивлять и в следующем месяце. Как сообщали новости "Сегодня", последний зимний месяц – февраль – будет еще теплее. Более того, как прогнозируют синоптики, Украину посреди зимы зальют дожди, а температура воздуха днем временами будет подниматься выше 10 градусов тепла.

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