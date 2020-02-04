Циклон Petra обрушит непогоду на Украину: синоптик предупредила украинцев

В среду не повезет больше всего западным областям

Фото: flickr.com/spoilt.exile

Уже сегодня на Украину обрушится непогода, а завтра погодные условия только ухудшатся – синоптики объявили штормовое предупреждение, снег, дожди. Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталия Диденко.

По ее словам, завтра в Украине погоду испортит циклон Petra (карта).

"Метеорологических явлений будет с головой – сильный снег, дождь (зависит от температуры воздуха), сильный ветер, налипание мокрого снега, метели, гололед (карта). Самые серьезные циклонические события развернутся в центральных областях, на востоке и юге Украины, в Прикарпатье, Закарпатье и, собственно, Карпатах. На севере Украины и значительной части негорного запада ожидается только сильный штормовой ветер и осадки максимум умеренные или даже небольшие. Циклон туда не дотянет. Температура воздуха завтра днем ​​в Украине предполагается невысокой – от 1 мороза до 3 тепла. На юге еще удержатся более высокие градусы – 5-10 тепла, однако уже 6 февраля и там похолодает", – написала Диденко.

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Зацепит циклон и Киев: в среду штормовой ветер, а ночью пройдут дождь и мокрый снег. Утром ожидается мокрый снег, снег, однако уже во второй половине дня осадки из столицы уйдут.

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"Еще раз напомню: сложная погода завтра, 5 февраля, в результате южного циклона, ожидается в центральных, восточных областях, на юге, в Карпатах, на Прикарпатье и Закарпатье. К концу недели похолодание в Украине усилится, нас ждут даже до -10 градусов и ниже", – добавила синоптик.

Как сообщали новости "Сегодня", в центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского отмечали, что январь в Киеве стал одним из самых теплых с 1881 года.

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