В последние дни непогода натворила бед, но в Украину снова возвращается потепление

/ Фото: Pixabay

Циклон со штормами покидает Украину: синоптик рассказала о погоде в понедельник https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%9F%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%9F%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0 2019-08-04T14:51:00+03:00 Украина В последние дни непогода натворила бед, но в Украину снова возвращается потепление

В понедельник, 5 августа в Украине продолжатся дожди и прохладная погода, однако штормовые явления уйдут из страны вместе с циклоном. Жарко не будет – в среднем +22. Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталия Диденко.

По ее словам, циклон, который не на шутку разошелся на выходных в центре, на востоке и частично на юге страны, завтра уже почти и не будет чувствоваться в Украине.

"Ветер завтра уже утихнет, перейдет в умеренный и даже незначительный. Разве что на востоке Украины какой-то западный отголосок его (циклона) останется. Будьте осторожны особенно у берегов и в море. Дожди завтра будут слабохарактерными – то локальные, то с грозами, а при грозах на юге и юго-востоке могут быть кратковременными. До умеренных дождей может дойти в западных областях. Одесская область, единственная из южных территорий, избежит завтра дождей. 5 августа в большинстве областей Украины ожидается днем ​​17-24 градуса, на юге и на Закарпатье – до +26 градусов. А ближайшей ночью вообще холод ожидается на севере и северо-востоке 8-12 градусов", – написала Диденко.

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В Киеве понедельник будет прохладным, потому что ночью и утром в столице ожидается всего 10-11 градусов. Днем температура выше, но не особо жарко – 20 градусов. Синоптик отметила, что осадков не будет и ветер утихнет.

В тренде Циклон со штормами покидает Украину: синоптик рассказала о погоде в понедельник

"И главная синоптическая новость грядущего недели: со вторника-среды в Украине ожидается существенное потепление", – добавила она.

Как сообщали новости "Сегодня", 3 августа мощный ливень затопил Одессу. В центре города, на Карантинном спуске, поток воды снес десяток припаркованных авто, развернул ливневый коллектор и сорвал асфальтовое покрытие. Также были затоплены улицы Балковская, Среднефонтанская, Приморская, Привоз и Аркадия. В районе Пересыпи сорвало люки.

Кроме того, по Одесской области пронеслись смерчи. Сама Одесса прилично пострадала от непогоды и превратилась в Венецию, а в области наблюдали другие страшные явления.

Также стало известно, что в двух областях Украины из-за усложнения погодных условий без электроснабжения остались 40 населенных пунктов. В частности, в ночь с 3 на 4 августа в Одесской области были обесточены 25 населенных пунктов, а в Кировоградской – 15.

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