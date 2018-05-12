Циклон уже закрутился над Украиной: синоптик предупредила о холодных дождях
Синоптик Наталья Диденко рассказала, как долго в Украине продлиться похолодание
Циклон уже закрутился и накрыл облаками с периодическими дождями восток Украины, понизив температуру воздуха. Завтра циклон завернется против часовой стрелки, и под дожди, ветер и похолодание попадет практически вся Украина. Об этом сообщила синоптик Наталка Диденко на своей странице в Facebook, опубликовав спутниковые фото.
"Итак, завтра у нас – ветряные холодные дожди с дневной температурой воздуха + 10 + 17 градусов. На Западе будет теплее, до +20 градусов, и то не везде.
В Киеве – воскресенье с дождем, ветром, максимальная температура воздуха – курам на смех, после недавней жары только + 13 + 16 градусов", – сообщила синоптик, добавив, что следующая неделя будет теплее.
Напомним, по прогнозам синоптиков, уже в выходные в Украине будет ощутимое снижение температуры, а вместе с ним и грозовые дожди.
Но со вторника, по прогнозам Гидрометцентра, в Украине потеплеет, хотя дождливая погода в некоторых регионах сохранится.
Вы сейчас просматриваете новость "Циклон уже закрутился над Украиной: синоптик предупредила о холодных дождях". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"