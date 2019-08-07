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Циклон Xaver и антициклон Zella принесут в Украину сильную жару и дожди

Сегодня, 14:12

Из-за «противостояния» циклона и антициклона над Украиной будет сильный ветер

30-градусная жара и дожди – такая погода будет завтра в Украине. 8 августа температура воздуха будет достигать 33 градусов, а циклон принесет дожди в западных и центральные области. Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталия Диденко.

По ее совам, в четверг ожидается температурный пик – местами до +33 градусов, хотя холодный атмосферный фронт циклона Xaver с центром над Северным морем (карта) несколько снизит градусы на Волыни, в Ровенской и Львовской областях.

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"Этот же фронт обусловит в четверг кратковременные дожди в западных областях и местами на севере. К вечеру завтра дожди придут в Винницкую область, Черкасскую, Кропивницкую и районов области. А вот антициклон Zella с Черного моря, во-первых, организует сухую солнечную погоду в наших восточных областях, на юге и в центре. Во-вторых – их противостояние, циклона и антициклона, станет причиной сильного ветра в Украине. Поэтому завтра крепко зажмите прищепками стирки на открытых балконах, перенесите ремонт крыши на день-два позже и, как всегда, паркуйте автомобиль подальше от старых больших деревьев или билбордов", – написала Диденко.

Синоптики рассказал, что в Киеве завтра жара – температура воздуха в течение дня достигнет +30 градусов и выше, возможен дождь с грозой и сильный ветер.

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Как сообщали новости "Сегодня", 3 августа мощный ливень затопил Одессу. В центре города, на Карантинном спуске, поток воды снес десяток припаркованных авто, развернул ливневый коллектор и сорвал асфальтовое покрытие. Также были затоплены улицы Балковская, Среднефонтанская, Приморская, Привоз и Аркадия. В районе Пересыпи сорвало люки.

Кроме того, по Одесской области пронеслись смерчи. Сама Одесса прилично пострадала от непогоды и превратилась в Венецию, а в области наблюдали другие страшные явления.

В связи с последствиями бушевавшей на днях стихии мэрия обратилась к туристам, приезжающим в Одессу. Подробнее смотрите в сюжете:

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Источник: Сегодня

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