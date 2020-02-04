Крым – не Россия: почему МИДу Чехии пришлось заверять в этом Украину

Чехам уже приходилось извиняться после того, как "друг Путина" Милош Земан пытался продать Крым

Фото: zn.ua

4 февраля министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко посетил Чехию, где провел переговоры с высокопоставленными членами правительства. Во время визита глава чешского МИДа Томаш Петричек уверил своего украинского коллегу, что "Чехия никогда не признавала и не признает аннексию Крыма".

Заявление чешского министра сделано неспроста. С самого начала Революции достоинства президент Чешской республики Милош Земан, одержавший победу на президентских выборах в Чехии в январе 2013-го, отличался резкими высказываниями в адрес Украины и украинской государственности. Например, в апреле 2014-го он заявил, что "суть украинской революции в том, что здесь воюют бандиты с бандитами". Кроме того, Земан, которого называют "большим другом Путина", неоднократно высказывался за отмену европейских санкций против Российской Федерации.

Читайте самые скандальные заявления чешского президента об оккупации Крыма и войне на Донбассе в специальном материале сайта "Сегодня".

Назвал Крым российским

Последнее на сегодняшний день скандальное высказывание главы чешского государства о нашей стране было сделано в октябре 2019-го, когда Милош Земан принял на церемонии по случаю 101-го юбилея возникновения Чехословакии делегацию из оккупированного Крыма и признал полуостров российским.

После торжественного приема в Пражском Граде в понедельник, 28 октября, крымскотатарская общественная организация "Къырым бирлиги", выражающая безоговорочную лояльность России и ее президенту Владимиру Путину, сообщила на странице в Facebook, что известный своей прокремлевской политикой президент Чехии признал аннексированный Крым частью России.

Президент Чехии Милош Земан — европейский политик, который признал Республику Крым частью Российской Федерации", — говорится в сообщении.

У президента Чехии после неоднократных запросов не смогли дать внятный ответ относительно позиции по Крыму.

В свою очередь, посольство Украины в Чешской Республике выразило протест в связи с приглашением на официальные мероприятия по случаю государственного праздника Чехии представителей организации "Къырым бирлиги", подконтрольной российской оккупационной власти в АР Крым. Украинская сторона, подчеркивается в документе, рассматривает такие действия как "очередную провокацию, целью которой является легитимизация незаконных действий России, направленных на попытку аннексии суверенной территории Украины, а также попытки помешать развитию украинско-чешских отношений".

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Заигрывания с оккупантами выглядят особенно циничными в то время, когда в оккупированном Крыму остается запрещенным настоящий представительский орган крымских татар – Меджлис крымскотатарского народа, а сотни крымских татар подвергаются со стороны оккупационных властей преследованиям, репрессиям, арестам, пыткам и физическому уничтожению, – заявили в диппредставительстве.

Земан "смирился" с оккупацией Крыма и призвал "смириться" украинцев

В октябре 2017 года Милош Земан сделал очередное громкое заявление по Украине – на сей раз о том, что "смирился" с тем, что Крым не будет возвращен нашему государству. Чешский президент отметил, что из-за попыток вернуть полуостров Украине может начаться война во всей Европе – и процитировал бывшего немецкого президента Йоахима Гаука.

"Если мы хотим забрать Крым и вернуть Украине, это будет означать европейскую войну. Война неизбежна также при сохранении усилий Украины для возвращения Крыма. Мы должны избежать европейской войны, и вы должны это понять", – обратился Земан к депутатам 10 октября.

К слову, чешский сенат жестко ответил на заявление Земана по Крыму. Как заявили через два дня, 12 октября, чешские сенаторы,"своими заявлениями президент республики легитимизировал агрессию, которая нарушает международное право". Депутаты призвали президента извиниться перед Украиной. Кроме того, в Чехии после заявления Земана о Крыме начались протесты.

А через два года, в июне 2019-го, Земан призвал теперь уже Украину и остальной мир смириться с аннексией Крыма, назвав это "свершившимся фактом". "Хоть и жаль, с этим ничего не поделать", – сказал чешский лидер.

Впрочем, чтобы не перекладывать вину за оккупацию Крыма на своего друга Владимира Путина, Земан сделал "крайним" бывшего генерального секретаря ЦК КПСС в 1953-1964 гг Никиту Хрущева.

"Я согласен, что Хрущев сделал непростительную глупость (передав Крым Украине), и сегодня мировые политики признают, что Крым не может быть возвращен Украине", – заявил президент Чехии еще в сентябре 2016-го.

Заявил, что Украина якобы получит от России компенсацию за Крым

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Другое скандальное заявление об Украине Земан сделал в том же октябре 2017-го. Обращаясь к депутатам ПАСЕ, он выразил мнение, что аннексия Россией Крыма уже завершенное дело и Украина якобы получит за него какую-то компенсацию.

"По моему мнению, будет какая-то компенсация для Украины – или в финансовой форме, или нефтью и газом", – сказал Земан.

В свою очередь, в Министерстве иностранных дел Украины жестко ответили на это заявление.

"Попытка предложить не только умиротворения агрессора, но и легитимизацию аннексию АР Крым путем "продажи" части нашей территории, является абсолютно неприемлемой для современной Европы. Трудно поверить, что мы это слышим от президента страны, которая столько страдала от Мюнхенского сговора. В условиях, когда тысячи украинцев погибли от рук русских оккупантов, десятки тысяч украинцев и крымских татар преследуются оккупационным режимом, это предложение выходит за политические рамки и является откровенным цинизмом", – говорится в заявлении.

Слова Земана вызвали бурю возмущения в самой Чешской республике. В частности, премьер-министр Чехии Богуслав Соботка заявил, что скандальное заявление президентапротиворечит внешней политике чешского правительства. Мало того, сотни рядовых чешских граждан присылали на адрес украинского посольства сообщения и письма со словами поддержки и извинениями за слова своего президента.

Озвучивал пророссийские тезисы по Донбассу

Чтобы решить конфликт на востоке Украины, стране необходима децентрализация, а для этого Киеву якобы придется внести поправку в Конституцию, заявил 19 марта 2019-го года президент Чехии Милош Земан, "забыв" о прямой причастности России к вооруженному конфликту на Донбассе.

"Разумное решение было закреплено в Минских соглашениях, которые, к сожалению, никто не уважает. Оно заключается в изменении украинской Конституции, то есть децентрализации Украины", – сказал президент Чешской Республики во время визита в город Винтиржов во время визита в Карловарский край.

Любопытно, что слова Земана перекликается с аналогичными заявлениями представителей России. Напомним, что в феврале 2017-го министр иностранных дел РФ Сергей Лавров позволил себе высказывание о том, что Украине нужно провести конституционную реформу, чтобы закон об особом статусе Донбасса стал частью Конституции.

Кроме того, в апреле 2015-го Земан заявил, что для России нет никакого экономического смысла в том, чтобы аннексировать вдобавок к Крыму и восточную Украину.

"Я сомневаюсь, что она будет захватывать восточную Украину, просто потому, что она разрушена гражданской войной и Москве придется кормить десятки миллионов голодных, а ее экономического потенциала для этого недостаточно", – поделился чешский президент государственной мудростью в одном из интервью.

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