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Cоral Travel: для нас люди превыше всего!

24 марта, 17:30

PR

В это чрезвычайно сложное время главным приоритетом для Coral Travel является безопасность туристов

Поэтому, работая в режиме 24 часа в сутки, мы спланировали, организовали и начали воплощать программу возвращения туристов в Украину за свой счет еще до получения окончательных директив от официальных учреждений.

Мы изменили типы воздушных судов для того, чтобы в максимально сжатые сроки обеспечить обратными билетами всех туристов. В установленные властью сроки мы также обеспечили возвращение туристов-транзитников из Беларуси, Молдовы, стран Евросоюза и т.д., которые вылетали на отдых из Украины. 23 марта Coral Travel завершил вывоз своих туристов, которые отдыхали в Египте и Турции.

Учитывая неопределенность развития ситуации и понимая волнения туристов, заказавших туры заранее, которые сейчас не уверены в возможности реализовать поездку, мы также приняли решение и предлагаем перебронировать заявки на другой период на любое доступное для бронирования направление туроператора. В таком случае денежные средства по первоначальной заявке будут в полном объеме зачислены на новую бронь.

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Наша единственная просьба к туристам: убедительно просим не настаивать на аннуляции тура с возвратом уплаченных средств. Потому что Coral Travel, согласно Закону о туризме, всегда заранее рассчитывается в полном объеме со всеми поставщиками турпродукта. То есть сейчас все средства по таким турам уже у поставщиков, и мы ожидаем их решения. В поддержку туристов, эти риски становятся нашими рисками, потому что мы предлагаем туристам выбрать новые даты туров и перенести уплаченные средства.

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Офис работает!

Мы и раньше говорили о том, что системный подход в организации бизнес-процессов является одним из главных залогов успеха. И вот времена перемен подтвердили это.

С 18 марта все офисы Coral Travel в Киеве и регионах выполняют свои обязанности в дистанционном режиме. Все работают дома, чтобы обезопасить риски заболевания. Мы заботимся о жизни и здоровье своих сотрудников, наша команда – ценный ресурс компании.

При этом мы обеспечили надежную и бесперебойную работу всех своих сервисов, телефонных линий, других каналов связи. Все отделы компании – информационный, продаж, бронирования, авиа, бухгалтерия и другие – работают согласно графику работы, в субботу обеспечен дежурный режим. Линия колл-центра для туристов принимает звонки по номеру 0800 30 29 29. Наш телеграмм-канал оперативно публикует информацию.

Спасибо за понимание, поддержку и сотрудничество.

Ваш Coral Travel

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туризм коронавирус Coral Travel

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