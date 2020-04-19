COVID-19: количество зараженных в ВСУ увеличилось

В Вооруженных силах Украины за прошедшие сутки, 18 апреля, зафиксировано три новых случая инфицирования коронавирусом. Таким образом, в ВСУ уже зарегистрировано 32 случая заболевания COVID-19, среди зараженных – и военный медик Хмельницкого госпиталя. Об этом сообщили в пресс-службе командования Медицинских сил ВСУ по эпидемиологической обстановке в армии.

"На 07.00 19 апреля в Вооруженных силах Украины зарегистрировано 32 случая заболевания острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, из них два человека выздоровели и два летальных случая", – говорится в сообщении.

Также отмечается, что 300 представителей ВСУ находятся на изоляции, в том числе на самоизоляции.

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Больные COVID-19 находятся в учреждениях здравоохранения. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, они получают необходимое лечение.

Напомним, первая смерть от COVID-19 в армии была зафиксирована 7 апреля – умерла женщина, работник ВСУ одной из воинских частей из Ивано-Франковской области.

Кроме того, как сообщали новости "Сегодня", в Киевском госпитале провели учения по приему инфицированных коронавирусом. Военные медики показали, как будут действовать, если к ним привезут инфицированного.

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