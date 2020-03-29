COVID-19 в Украине: Ляшко рассказал, как будут лечить зараженных с легкой формой

В Украине инфицированных COVID-19, которые переносят вирус в легкой форме, не будут госпитализировать в больницы. Об этом рассказал главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко во время брифинга.
"Мы предусматриваем внедрение клинического сортировки, то есть госпитализировать в больницу должны больных средней и тяжелой степени течения болезни. Все остальные должны лечиться в амбулаторных условиях под наблюдением и медикосанитарным наблюдением", – заявил Ляшко.
Кроме того, планируется усилить центры первичной медико-санитарной помощи и привлечь туда специалистов других специальностей.
"Именно медик может принять решение относительно критериев госпитализации и решить необходимость пребывания больного в стационаре или продолжить лечение на дому", – отметил он.
Напомним, в Украине по состоянию на 10:00 29 марта официально подтвердили 418 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. За сутки было зафиксировано 109 новых случаев, сообщили в украинском МОЗ
Также ранее в Минздраве рассказали, люди каких возрастов заражаются COVID-19 чаще остальных.
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