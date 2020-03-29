Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 28,14
30,86
  1. Последние новости Украины

COVID-19 в Украине: Ляшко рассказал, как будут лечить зараженных с легкой формой

29 марта, 12:34

Тина Наринецкая

Минздрав внедряет новый стандарт оказания помощи

В Украине инфицированных COVID-19, которые переносят вирус в легкой форме, не будут госпитализировать в больницы. Об этом рассказал главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко во время брифинга.

"Мы предусматриваем внедрение клинического сортировки, то есть госпитализировать в больницу должны больных средней и тяжелой степени течения болезни. Все остальные должны лечиться в амбулаторных условиях под наблюдением и медикосанитарным наблюдением", – заявил Ляшко.

Кроме того, планируется усилить центры первичной медико-санитарной помощи и привлечь туда специалистов других специальностей.

Реклама

"Именно медик может принять решение относительно критериев госпитализации и решить необходимость пребывания больного в стационаре или продолжить лечение на дому", – отметил он.

В тренде
В Украине коронавирусом заразились 418 человек: подробности

Напомним, в Украине по состоянию на 10:00 29 марта официально подтвердили 418 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. За сутки было зафиксировано 109 новых случаев, сообщили в украинском МОЗ

Также ранее в Минздраве рассказали, люди каких возрастов заражаются COVID-19 чаще остальных.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

украинцы вирус Украина инфекция госпитализация коронавирус алгоритм

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус и карантин в Украине: что известно о заболевших на 29 марта
Коронавирус и карантин в Украине: что известно о заболевших на 29 мартаУкраина
Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам за 29 марта
Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам за 29 мартаУкраина
Настоящая весна задержится, но потом сразу накроет жара: прогноз погоды на апрель
Настоящая весна задержится, но потом сразу накроет жара: прогноз погоды на апрельУкраина
Зеленский заменил Хомчака в Генштабе и назначил главнокомандующего ВСУ
Зеленский заменил Хомчака в Генштабе и назначил главнокомандующего ВСУПолитика
В Италии гибнут сотнями, а будет ли так в Украине: биолог дал прогноз по коронавирусу
В Италии гибнут сотнями, а будет ли так в Украине: биолог дал прогноз по коронавирусуУкраина
Почему коронавирус в каждой стране ведет себя по-разному
Почему коронавирус в каждой стране ведет себя по-разномуСША

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...