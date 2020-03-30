COVID-19 в Украине: Минздрав определил больницы первой волны для госпитализации

Для зараженных предусмотрели более 4 тысяч мест для изоляции

В Украине для госпитализации пациентов с коронавирусом определили 240 больниц, которые первыми будут принимать инфицированных. Об этом сообщает Министерство здравоохранения в Telegram.

"Выбор этих больниц является общей позицией председателей областных государственных администраций, Министерства и НСЗУ. Приоритетным критерием выбора определена безопасность пациентов. Чтобы госпитализированные с COVID-19 пациенты получали все необходимые медицинские услуги без необходимости перевода в другую больницу при ухудшении состояния. А те пациенты, которые попали в больницу по поводу других заболеваний, не пересекались с зараженными коронавирусом пациентами и безопасно проходили лечение", – говорится в сообщении.

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В Минздраве отметили, что в этих медучреждениях подготовили 4,1 тысяча мест для изоляции больных, 67 тысяч коек-мест. Также там есть аппараты ИВЛ – более 1800 единиц. В больницах работает 5855 врачей – инфекционистов, анестезиологов, терапевтов и педиатров.

Напомним, на данный момент в Украине зафиксировано 475 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19.

Также ранее китайские ученые установили, что дети беременных женщин, которые заразились коронавирусом, тоже могут родиться инфицированными.

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