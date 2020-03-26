Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27,96
30,27
  1. Последние новости Украины

COVID-19 в Украине: Нацполиция будет устанавливать всех "контактных" с зараженными

26 марта, 07:41

Тина Наринецкая

Помогать полицейским будут врачи

Из-за быстрых темпов распространения коронавирусной инфекции по Украине полицейские вместе с врачами будут устанавливать людей, с которыми контактировали зараженные COVID-19. Об сообщили в пресс-службе полиции.

Копы и медики уже определили алгоритм работы. Врачи будут передавать информацию о больных копам. Также они будут передавать правоохранителям данные о местах пребывания инфицированных и их контакты с другими гражданами в течение инкубационного периода. Если зараженные недавно вернулись из-за границы, полиция будет узнавать информацию об их попутчиков у Государственной пограничной службы.

Реклама

"Человек может даже не догадываться, что контактировал с инфицированными гражданами. И таким образом может подвергать опасности себя и своих близких. Именно поэтому так важно установить круг контактных с больными коронавирусом человек. И мы уже имеем первые результаты работы в этом направлении. Сейчас полицейские получили информацию и обзвонили около 200 человек, летевших вместе с двумя больными на коронавирус", – заявил глава Нацполиции Игорь Клименко.

В тренде
Коронавирус и карантин в Украине: что известно о заболевших на 26 марта

Ранее мы писали, что носители коронавируса представляют наибольшую опасность для окружающих в первую неделю после заражения.

Также сообщалось, что даже после окончания пандемии коронавирус может вернуться.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

проверка врачи Украина заражение коронавирус Нацполиция

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус и карантин в Украине: что известно о заболевших на 26 марта
Коронавирус и карантин в Украине: что известно о заболевших на 26 мартаУкраина
В Украине продлен карантин и введен режим чрезвычайной ситуации
В Украине продлен карантин и введен режим чрезвычайной ситуацииУкраина
Продуктовые рынки в Украине хотят открыть, несмотря на карантин
Продуктовые рынки в Украине хотят открыть, несмотря на карантинЭкономика
У Зеленского рассказали, когда Украина сможет победить коронавирус
У Зеленского рассказали, когда Украина сможет победить коронавирусУкраина
Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам за 25 марта
Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам за 25 мартаУкраина
Коронавирус бьет по экономике: озвучены три сценария для Украины
Коронавирус бьет по экономике: озвучены три сценария для УкраиныЭкономика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...