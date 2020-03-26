COVID-19 в Украине: Нацполиция будет устанавливать всех "контактных" с зараженными

Из-за быстрых темпов распространения коронавирусной инфекции по Украине полицейские вместе с врачами будут устанавливать людей, с которыми контактировали зараженные COVID-19. Об сообщили в пресс-службе полиции.

Копы и медики уже определили алгоритм работы. Врачи будут передавать информацию о больных копам. Также они будут передавать правоохранителям данные о местах пребывания инфицированных и их контакты с другими гражданами в течение инкубационного периода. Если зараженные недавно вернулись из-за границы, полиция будет узнавать информацию об их попутчиков у Государственной пограничной службы.

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"Человек может даже не догадываться, что контактировал с инфицированными гражданами. И таким образом может подвергать опасности себя и своих близких. Именно поэтому так важно установить круг контактных с больными коронавирусом человек. И мы уже имеем первые результаты работы в этом направлении. Сейчас полицейские получили информацию и обзвонили около 200 человек, летевших вместе с двумя больными на коронавирус", – заявил глава Нацполиции Игорь Клименко.

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Ранее мы писали, что носители коронавируса представляют наибольшую опасность для окружающих в первую неделю после заражения.

Также сообщалось, что даже после окончания пандемии коронавирус может вернуться.

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