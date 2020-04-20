COVID-19: в Украине выросло число зараженных

Больше всего случаев обнаружено в Черновицкой области

В Украине растет число людей, инфицированных коронавирусом. По состоянию на 20 апреля в стране лабораторно подтверждены 5710 случаев заболевания COVID-19, днем ранее их количество составляло 5449. Об этом свидетельствуют данные Центра общественного здоровья (ЦОЗ).

"По состоянию на 9:00 20 апреля в Украине 5710 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 151 летальный, 359 пациентов выздоровели. За сутки зафиксирован 261 новый случай", - говорится в сообщении.

Больше всех случаев – 906 – обнаружены в Черновицкой области. В Киеве зарегистрировано 850 случаев.

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При этом по состоянию на утро 20 апреля в ЦОЗ поступило 454 сообщения о подозрении на COVID-19.

"Всего с начала 2020 года поступило 17 822 сообщения о подозрении на COVID-19", – отмечают в центре.

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Напомним, в Министерстве здравоохранения уверяют, что Украина полностью обеспечена ПЦР-тестами для обнаружения коронавируса – их уже есть более 200 тысяч. В свою очередь врач-педиатр МОЗ Наталья Кундина рассказала, где можно пройти тест на коронавирус.

Также новости "Сегодня" разбирались, как в Украине тестируют на коронавирус. Подробности узнавайте из нашего сюжета:

О том, насколько украинцы переживают из-за риска заразиться коронавирусом, узнавайте в результатах Всеукраинского опроса на сайте "Сегодня". Это совместный проект "Медиа Группы Украина" и исследовательской компании Gradus Research "Градус здоровья Украины. Обратная связь".

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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