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Десятки новых случаев за сутки: что "творит" COVID-19 в ВСУ

30 мая, 13:10

Тина Наринецкая Тина Наринецкая

С начала эпидемии в армии от коронавируса вылечили 111 человек

Эпидемия коронавируса, которая продолжает распространяться по стране, не обошла и украинскую армию. Только за последние сутки, 29 апреля, в рядах ВСУ обнаружили 20 новых случаев COVID-19, рассказали в командовании Медицинских сил Вооруженных Сил Украины.

Сейчас же в стране с опасной инфекцией борются 107 военнослужащих. Вылечить в ВСУ удалось 111 инфицированных. Еще трех больных спасти не удалось – вирус унес их жизни.

"На изоляции (в том числе самоизоляция) находится 452 человек. Количество военнослужащих в которых заканчивается изоляция ближайших трех суток – 45 человек", – добавили в командовании.

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Что касается состояния заболевших военнослужащих, то его медики оценивают как удовлетворительное. У большинства из них болезнь протекает в легкой форме или и вовсе бессимптомно.

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Напомним, не так давно первый случай коронавируса обнаружили среди личного состава операции Объединенных сил – заболел полицейский, дежуривший на блокпосту.

О том, чего больше всего боятся украинцы во время пандемии – смотрите в сюжете новостей "Сегодня":

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