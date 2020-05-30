Десятки новых случаев за сутки: что "творит" COVID-19 в ВСУ

Эпидемия коронавируса, которая продолжает распространяться по стране, не обошла и украинскую армию. Только за последние сутки, 29 апреля, в рядах ВСУ обнаружили 20 новых случаев COVID-19, рассказали в командовании Медицинских сил Вооруженных Сил Украины.
Сейчас же в стране с опасной инфекцией борются 107 военнослужащих. Вылечить в ВСУ удалось 111 инфицированных. Еще трех больных спасти не удалось – вирус унес их жизни.
"На изоляции (в том числе самоизоляция) находится 452 человек. Количество военнослужащих в которых заканчивается изоляция ближайших трех суток – 45 человек", – добавили в командовании.
Что касается состояния заболевших военнослужащих, то его медики оценивают как удовлетворительное. У большинства из них болезнь протекает в легкой форме или и вовсе бессимптомно.
Напомним, не так давно первый случай коронавируса обнаружили среди личного состава операции Объединенных сил – заболел полицейский, дежуривший на блокпосту.
О том, чего больше всего боятся украинцы во время пандемии – смотрите в сюжете новостей "Сегодня":
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