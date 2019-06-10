Цветочные лакомства: новая кулинарная мода набирает популярность в Украине
Десерты делают из акации, роз, фиалок и даже одуванчиков
Новая кулинарная мода на десерты из цветов становится все популярнее в Украине. Делают такие сладости из акации, роз, фиалок и даже одуванчиков. Как готовить необычные лакомства – узнавали журналисты "Сегодня".
Необычные рецепты нам рассказал шеф-повар Виктор Тимчишин. В частности, мужчина рассказал, как приготовить жареные цветы акации. Для этого необычного блюда необходимы мука, крахмал, сахар и газированная минералка.
"Цветок сначала мы панируем в муке, опускаем в кляр, и жарим в раскаленном фритюре", – рассказал Виктор.
По словам повара, на вкус жареная акация напоминает банан с легким ванильными нотками. Готовится блюдо за считанные минуты. Главное – не пережарить цветы, иначе блюдо будет горьким.
Отметим, что мода на блюда из цветов пришла с востока. Именно там сотни лет назад начали готовить варенье из лепестков роз. Сейчас десерты готовят из многих цветов.
Ранее мы писали о том, что украинский кондитер Марина Иванченко создает потрясающие сладости – не только вкусные, но и низкокалорийные.
Напомним, ранее мы рассказывали, какие гастрономические тренды приобретут популярность в 2019 году.
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