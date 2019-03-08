Цветы и мужчины напрокат: зачем украинки устраивают себе "фальшивое 8 Марта"

Некоторые женщины охотно платят деньги за ненастоящие свидания

Цветы и мужчины напрокат: зачем украинки устраивают себе "фальшивое 8 Марта" 2019-03-08T13:38:28+02:00 Украина Некоторые женщины охотно платят деньги за ненастоящие свидания

Подарочные пакеты известных брендов, арендованные букеты для селфи и даже мужчины напрокат... Все это приобретают украинские женщины, чтобы выставить в социальных сетях праздничные фото. "Сегодня" узнавали, к каким еще хитростям прибегают украинки, и сколько сейчас стоит "бойфренд напрокат".

Антонина ради фотогорафии арендовала огромный букет.

"Никогда в жизни не держала столько цветов. ... Ты платишь 100 гривен и получаешь 101 розу. Я выложила несколько фото с этим букетом в соцсети. Подруги стали спрашивать, не появился ли у меня богатый поклонник. Я поняла, что они начали мне завидовать", – рассказывает девушка.



На зависть знакомым девушки хвастаются и пустыми пакетами известных брендов одежды, заказывают дорогие автомобили в службах аренды или такси и делают с ними селфи. В погоне за лайками арендуют даже мужчин!

"Сейчас пользуется популярностью свидание – посидеть в кафе, например. Также есть – это уже подороже – полуобнаженные фотографии в постели. Ну и очень много – это когда женщины приглашают на встречу выпускников", – рассказывает "бойфренд на вечер" Данил Невенченко.

Данил по образованию учитель физкультуры, но его призвание – актерское мастерство. Признается, что за роль "бойфренда" за один вечер получает больше, чем преподаватель за целый месяц. Селфи, объятия для фото и сопровождение на мероприятие – максимум, который позволяет себе и клиентам "временный любовник". От интима отказывается категорически.

"Фотографии в соцсетях – от 300 гривен. Если полуобнаженные – от 500-1000 гривен. Также у меня от 300 гривен поход в кафе или ресторан. Но если это будет поход в ресторан, где будет 5‑6 гостей со стороны девушки, – это от 1000 гривен", – рассказывает о ценах Данил.

Такой способ повышения самооценки психолог Елена Рихальская считает неправильным.

"Такие ситуации говорят, что существует эмоциональная, психологическая пустота. Возможно, нужно почитать книги, познакомиться с новыми людьми, возможно, пойти на какие‑то курсы, тренинги", – рассуждает Елена.

А деньги, потраченные на аренду цветов, авто и парней, лучше приберечь для приятных эмоций. Например, похода на массаж или к косметологу, советует психолог.

Напомним, сегодня, 8 Марта, в Международный женский день, традиционно выросли продажи цветов. По данным аналитиков Pro-Consulting, на пять дней преддверия 8 Марта приходится от 12% до 15% годового объема продаж цветочной индустрии. В центре Киева сейчас активнее всего торгуют популярными розами, тюльпанами и мимозами.

При этом в конце февраля – начале марта в Украине продаются в основном импортные цветы, которые активнее всего везут из Нидерландов. По разным оценкам, доля импортных цветов в дни перед 8 Марта составляет до 70%.

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