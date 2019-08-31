Цветы к первому сентября: цены и способы сэкономить

За лилии выложим до 90 грн за штуку, а готовый букет в красивой обертке потянет на три сотни

/ Фото: Сергей Ревера, Сегодня

Уже в понедельник, 2 сентября, в тысячах украинских школ прозвенит первый звонок, символизирующий начало нового учебного года. А как выяснили корреспонденты "Сегодня", продавцы цветов накануне праздника, в воскресенье, намерены поднять цены минимум на 5—10 грн на самые популярные "школьные" цветы — астры, георгины, лилии и гладиолусы. Мы отправились в цветочные ряды и пообщались с продавцами.

"Ажиотаж начнется после обеда в воскресенье, когда в наличии будут цветы из свежего завоза и выбор лучше, чем утром перед линейкой, — рассказала нам продавец цветов Ирина Смольцева. — Уже на протяжении нескольких лет родители школьников покупают цветы вечером накануне линейки, чтобы не стоять утром в очереди. Но самые высокие цены будут именно с утра 2 сентября, и те, кто поленится запастись цветами с вечера, заплатят дороже. Астра — 20—25 гривен за штуку, георгина — 25—30 гривен, лилия — 70—90 гривен, гладиолус — 30—50 гривен. Готовый букет в красивой обертке будет стоить минимум 370 гривен в этот день. С учетом спроса, может быть, подниму еще выше. Бывает, что спрос превышает все ожидания в такие дни".

Еще один столичный продавец, Анжела Кравцова, рассказала нам, что последние два дня родители школьников активно интересуются расценками:

"Спрашивают, мол, если придут вместе с другими родителями и купят оптом 5—10 букетов, то будет ли скидка? Конечно, будет!".

При этом все продавцы утверждают, что за последние четыре года цветов на первый звонок стали покупать куда меньше:

"Во многих школах сделали негласным правилом не тратить много денег на цветы, а перечислять средства на благотворительность или в помощь армии. Но не все родители с этим согласны — хоть небольшой букетик, но несут".

Призывают не покупать цветы

На сайте "Новая украинская школа" на днях появился призыв, адресованный родителям школьников: не покупать много цветов учителям, а направить деньги на помощь онкобольным детям.

"Ежегодно тысячи детей не идут в школу из-за тяжелых болезней. В прошлом году акция, в рамках которой деньги тратились не на цветы, а на благотворительность, собрала 285 тысяч гривен", — заявили организаторы проекта.

В школах из нескольких регионов нам рассказали, что запрещать приносить цветы не намерены, потому как это бесполезно.

"У нас цветы стоят значительно дешевле, чем в столице, поэтому праздник без них не обойдется. Кстати, в прошлые годы, несмотря на призывы жертвовать деньги, родители школьников и жертвовали деньги, и покупали цветы. Для многих фото с 1 сентября без букетов плохие", — рассказали нам учителя.

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, что как вступить в новый учебный год без злости и грусти: психологи рассказали, как научить детей управлять эмоциями. Кто больше нервничает накануне нового учебного года — дети или родители, — вопрос спорный, но чувства накалены.

Также сообщалось, что государство вложило в Новую украинскую школу уже почти семь миллиардов гривен.

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