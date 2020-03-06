Цветы на 8 Марта: какие букеты в моде и сколько они стоят

Эксперты-флористы рассказали, как не прогадать с букетом к празднику

В преддверии 8 Марта сайт "Сегодня" поинтересовался у флористов, какие цветы и букеты пользуются особой популярностью среди украинцев, сколько они стоят и что нового готовы предложить в эти дни.

"Классически мужчины покупают розы, многие также покупают тюльпаны, потому что они дешевые – до 30 грн, – рассказала нам координатор национальных конкурсов Ассоциации украинских флористов Марианна Дебчинская. – Что касается цен, то они как выросли ко Дню святого Валентина, так такими же и остались, существенного роста не предвидится. К тому же, рынок насыщен цветами, дефицита нет".

На вопрос о том, какие цветы украинцы предпочитают дарить в нынешнем году, Марианна Дебчинская отвечает так:

"Любят букеты с сиренью в сочетании с тюльпанами, это сейчас очень популярно. Некоторые хотят экзотику – например, пионы. Их реально купить в эти дни. Они дорогие, цена за один цветок стартует от 180 грн. Некоторые покупают мимозу – у нее красивые и листья, и цветы. Очень модные сейчас ранункулюсы, они небольшие, но чем-то похожи на розы. Такой цветок стоит недешево – от 100 грн за штуку, но тем не менее".

Видео: Сегодня

Также сейчас очень популярны композиции в декоративных сумочках, популярны букеты в радужных упаковках, в двухцветной бумаге. Композиция в "сумочке" стоит от 500 грн и выше, а самый минимальный букет – 200-300 грн.

Флорист Татьяна Громадская, которая работает в одном из популярных цветочных магазинов столицы, рассказала и показала нам самые оригинальные композиции, которыми могут удивить мужчины своих женщин.

"Например, тренд этого года – пионы, выращенные в Новой Зеландии. Кроме того, мы готовы предложить композиции в виде оригинальных игрушек. Все они сделаны вручную. Купив такую композицию, ее нужно поливать, после чего она будет радовать девочку или женщину около двух недель", – говорит Татьяна Громадская.

"Ирисы, ранункулюсы, гиацинты и тюльпаны – это те цветы, за которыми мужчины готовы бежать в 5 часов утра. Но мой совет мужчинам – делать предварительные заказы, включая доставку. Ведь в таком случае женщину можно поздравить с цветами и чашечкой кофе сразу, как она проснется", – добавила Татьяна.

Ранее сайт "Сегодня" писал, что советуют дарить женщинам на 8 марта.

Реклама

Все подробности в спецтеме Women's day: 8 Марта

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама