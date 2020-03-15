Цветы "замерзнут": синоптики предупредили о температурных качелях в начале недели

Сильных перемен погоды в Украине в начале недели ожидать не стоит. Согласно прогнозу Укргидрометцентра, осадков не будет, только днем температура немного повысится, а ночью – снизится.

Так, в воскресенье, 15 марта, на всей территории страны будет сухо с небольшой облачностью. Температура воздуха в Украине составит 2-6 градусов тепла. Теплее будет только на Закарпатье – там ожидается 6-8 градусов. Ветер будет северно-западный со скоростью 7-12 м/с.

В понедельник, 16 марта, температура днем повысится на несколько градусов, однако ночью ожидается "минус". Так, днем на западе будет 8-11 градусов, в центре, на юге и севере – 5-9 градусов. В восточных областях будет прохладнее – 2-5 градусов.

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Ночью температура воздуха будет достигать -7 градусов. В то же время будет сухо и солнечно.

Во вторник, 17 марта, погода немного "выровняется": повысится температура на востоке, также станет теплее и ночью. Как и в предыдущие дни, осадков не будет.

Так, в западной и южной части страны днем будет 7-11 градусов тепла, в центре, на севере и востоке синоптики прогнозируют 6-8 градусов. Ночью температура в Украине будет от 1 градуса тепла до 4 градусов мороза.

Напомним, ранее мы писали, что в Украине уже начали распускаться первые цветы, которые теперь из-за ночных морозов могут замерзнуть. Так, на Закарпатье распустились десятки тысяч крокусов.

Также мы писали, что из-за аномального тепла зимой и в начале марта в Виннице на месяц раньше расцвели сакуры. Первый цвет начал появляться на трех сакурах по улице Порика.

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