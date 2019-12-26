Дадут ли США Украине ракеты "Гарпун": эксперты разошлись во мнении

У Украины есть свои крылатые ракеты и необязательно их закупать в США, считает Жирохов

Фото: flickr.com/US Military

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Украина получит американскую военную помощь и уже определила акцент на береговую оборону, однако не факт, что армия получит на вооружение американские ракеты "Гарпун". Более того, у Украины есть свои крылатые ракеты "Нептун". Об этом идет речь в материале о военной помощи: что Украина получит за 300 миллионов долларов.

Недавно министр обороны Андрей Загороднюк заявлял, что министерство рассчитывает на получение, в частности, береговых оборонительных ракетных комплексов и противокорабельных ракет.

"На следующий год США выделяют Украине 300 млн военной помощи. Это, в частности, дает нам возможность получить летальное оружие, прибрежные оборонительные ракетные комплексы и противокорабельные ракеты", – отметил министр.

Эксперты по-разному оценивают эту информацию. Так, например, военный эксперт Олег Стариков в комментарии сайту "Сегодня" отметил, что Генштаб ВСУ, формируя заявку на будущий год, "принял стратегически верное решение".

"Наконец-то Генеральный штаб Вооруженных сил Украины заказал то вооружение и военное имущество, которое нам необходимо. А именно все, что касается береговой охраны нашей территории. Мы заказали крылатые ракеты, РЭС. То есть высокотехнологическое вооружение. И Пентагон на это пошел", – сказал он.

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По его словам, после того как в результате агрессии России в Крыму Украина лишилась части боевых кораблей, морская компонента ВСУ не соответствует угрозам государственной безопасности.

"И раз Россия нам не отдает захваченное, американцы будут поставлять нам артиллерийские комплексы, комплексы береговой обороны и, насколько я понимаю, ракеты "Гарпун". Это очень правильно. Американцы понимают, что корабли – это очень дорого, и у нас просто не хватит денег, чтобы купить и обслуживать корабли. Потому упор делается на береговую оборону", – сказал эксперт.

В свою очередь военный эксперт Михаил Жирохов настроен не так оптимистично.

"Говорить, что эти элементы береговой обороны – оптимальный вариант помощи, я бы не стал. Хотя о средствах береговой обороны говорится уже два года, на самом деле, что именно нам дадут – непонятно. Информация, что это будут в том числе ракеты "Гарпун", на мой взгляд, не отвечает действительности. Во-первых, потому что варианта берегового базирования "Гарпуна" просто не существует. Во-вторых, стратегия американцев с 2014 года была такой, что они не предоставляли в качестве помощи то, что Украина может сделать самостоятельно. А у нас уже на заключительной стадии испытания противокорабельные ракеты "Нептун". Потому странно было бы вложить такие большие средства в создание собственной ракеты и затем получить американские", – говорит он.

Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Помощь от США: что Украина получит за 300 миллионов долларов".

Как сообщали новости "Сегодня", 17 декабря Сенат США одобрил военный бюджет и санкции против "Северного потока – 2", которые уже подписал американский президент. До этого и Палата представителей Конгресса США поддержала законопроект об оборонном бюджете на 2020 финансовый год, в котором заложено в том числе 300 млн долларов помощи Украине.

Ранее в Конгрессе США рассказывали, какую военную помощь получит Украина в ближайшие годы. Конгрессмен-демократ и член комитета Палаты представителей США по вооруженным силам Джон Гараменди отметил, что во время своего визита в Минобороны Украины детально обсудил с украинским министром, какие виды оборудования и другие виды поддержки нужны военным ВСУ.

Смотрите видео, как Украине передавали катера Island:

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