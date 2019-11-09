Дали псевдоним и задания: спецлужбы России пытались завербовать украинца

/ Фото: СБУ

Контрразведчики Службы безопасности Украины (СБУ) установили, что житель Черниговской области во время поездки к родственникам в Россию, попал в поле зрения ФСБ. Работники российской спецслужбы, применяя угрозы и шантаж, привлекли украинца к негласному сотрудничеству. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По информации ведомства, они заставили мужчину подписать письменное обязательство о сотрудничестве с ФСБ. Ему присвоили псевдоним и сказали собирать информацию о режиме охраны и личный состав военных объектов на территории региона. Согласно предоставленным инструкциям, передавать собранные разведданные он имел при следующих визитов в Россию.

В свою очередь украинец после возвращения домой обратился в СБУ и рассказал о произошедшем. Он дал показания об обстоятельствах вербовки и отработанных ему разведывательных задач.

Учитывая, что человек не выполнил преступного задания иностранной спецслужбы и добровольно сообщил правоохранительным органам о попытке спецслужб РФ привлечь его к конфиденциальной сотрудничества против Украины, суд освободил его от уголовной ответственности.

Напомним, ранее Служба безопасности Украины предупреждала украинцев, посещающих в Россию, об угрозе попыток вербовки россиянами. Спецслужбы РФ используют все возможные способы для вербовки украинцев, в том числе откровенный шантаж и провокации.

Кроме того, в октябре прошлого года СБУ разоблачила вербовку российскими спецслужбами жен офицеров украинской армии. Российская спецслужба вместе с боевиками запугивали женщин и требовали от них "слива" военной информации.

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