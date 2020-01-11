Киев имел доказательства ракетного удара по самолету МАУ еще до заявлений других стран – Данилов

Секретарь СНБО рассказал, как Украина узнала о ракетном ударе по пассажирскому самолету

/ Фото: Facebook

Украина имела доказательства ракетного удара Ирана по самолету Международных авиалиний Украины еще до того, как соответствующую информацию обнародовали партнеры из других стран.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, сообщает ВВС Украина.

"Еще до того, как Иран изменил свою позицию, мы знали эту информацию. Мы знали эту информацию еще до того, как ее начали обнародовать наши уважаемые партнеры из других стран", – подчеркнул он.

Кроме того, Данилов подчеркнул, что украинские специалисты нашли доказательства того, что это была ракета и "с большой вероятностью мы знаем название этой ракеты, знаем, когда ее купили иранские власти и знаем, у кого ее купили".

По мнению Данилова, именно наличие у Киева доказательств, а также публичные заявления о том, что среди основных версий есть ракетная атака, и повлияли на Иран, чтобы тот изменил позицию.

"Мы понимаем, почему Иран изменил позицию: они не рассчитывали, как будут действовать наши специалисты. Это была наша задача перед нашими гражданами, перед всем миром, ведь когда говорят, что Украина виновна в тех событиях, – нам это не нравится", – добавил секретарь СНБО.

По его словам, "за очень короткий промежуток времени, соединив все информационные потоки, мы поняли, что произошло".

"Мы не могли это сделать сразу публично, нам надо было еще поработать. Иран – это очень сложная страна, и мы очень волновались, чтобы они не отправили наших специалистов в обратную сторону", – подчеркнул он.

Кроме того, Данилов заявил, что "Иран понял, что отпираться уже некуда, и в любом случае мы имели доказательства уже на украинской стороне".

По словам секретаря СНБО, на фото, которые были обнародованы Офисом президента, четко видно, что ракета попала в кабину пилота.

"Мы считаем это уже доказанным фактом, и поэтому те переговоры, которые должны были вести наши летчики, – они прекратились сразу. Они, к сожалению, погибли сразу после первого удара", – подчеркнул он.

На этих же фото, по словам секретаря СНБО, четко видны отверстия от выхода взрывчатых элементов.

"Это отверстия от ракеты. Мы не можем сейчас сказать, какая это именно ракета, но мы догадываемся и знаем ее название", – сказал он.

По его данным, 30% тел погибших в этой катастрофе уже идентифицированы и ориентировочно 20-21 января их вернут в Украину.

Данилов также выразил уверенность, что иранская сторона полностью выплатит компенсацию семьям погибших и стоимость самолета.

Напомним, ранее в Сети появилось видео вероятного пуска ракеты, которая могла сбить украинский самолет.

Также мы сообщали о том, что командующий Военно-космическими силами страны Амир Али Хаджизаде принял ответственность за гибель украинского самолета, заявив, что ему "захотелось умереть", когда появились новости о трагедии.

Все подробности в спецтеме Крушение украинского самолета Boeing-737 в Иране

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