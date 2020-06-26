Дарит ли "Прайзми" деньги украинцам – ответила "Призовая Варта"

Чтобы исполнить мечту, приходится зачастую тратить деньги на ее осуществление. Представьте, что под давлением своих желаний вы тратите, тратите и тратите. Деньги утекают из кошелька бесследно, а желания все прибавляются. Знакомо, не так ли?

"Призовая Варта" не исполняет мечты, зато проверяет обещания основателей акций стать победителем и обладателем денежного приза. В этот раз мы устроили проверку компании "Прайзми".

"Прайзми" – это одна из множества компаний в Украине, которая продает товары через каталоги и официальный сайт. Несколько раз в год "Прайзми" будоражит своих покупателей: представители компании объявляют маркетинговые акции. Смысл их в том, чтобы подарить людям деньги за их заказы. Бесплатно в мире ничего не дается, поэтому обещания "Прайзми" заинтересовали наших подписчиков. После неоднократных просьб о проверке мы приступили к работе.

"Призовая Варта" существует уже 1,5 года. За это время команда проекта заметно выросла. Наши эксперты проверяли розыгрыши от Eva, Lavina Mall, Пошторг, "Вамбуд" и т. д. Подписывайтесь на наш YouTube-канал, и вы будете проинформированы о честности разных маркетинговых акций.

Через пристальный взгляд наших экспертов прошла не одна компания. Расследования имели большой успех у вас, дорогие зрители. По этой причине специалисты "Призовой Варты" до последнего пытались связаться с "Прайзми": до пандемии, в период строгого карантина и после. Срывались телефонные беседы и встречи, но долгожданный разговор все-таки состоялся.

Мы узнали особенности проведения маркетинговых акций, может ли компания доказать свою честность, участвуют ли сотрудники и их родственники в акциях и стоит ли ждать продолжения такой щедрости.

Также, мы пообщались с новым победителем весенней акции "Прайзми". Кому, как не клиенту знать правду? Мужчина рассказал, получил ли он деньги, какие документы ему пришлось подписать с "Прайзми", что он заказывал и рад ли он исходу ситуации. Ответы нашего собеседника вас удивят!

"Призовая Варта" бережет вас и ваши деньги. Мы снимаем видео, чтобы люди знали о том, как проходят акции с участием потребителя продукции. Хотите узнать, дарит ли "Прайзми" деньги украинцам? Скорее переходите по ссылке и смотрите расследование "Призовой Варты": https://youtu.be/r8wGe9F-Y8g

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