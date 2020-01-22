Давка в метро: как не дать себя затоптать в критической ситуации

Эксперт рассказал, почему в час пик метро настолько перегружено и чего ни в коем случае нельзя делать

Недавно с восьми до десяти часов утра в метрополитене Киева образовалась страшная давка. В часы пик остановилась красная ветка. Сотни пассажиров опоздали на работу. Что спровоцировало ситуацию и как вести себя в толпе выяснили новости "Сегодня".

В утренние часы пик кажется, что чуть ли не половина Киева спускается в метро. На платформах сотни людей. Некоторые не выдерживают и пересаживается на наземный транспорт. А те, кто успел зайти в вагоны, не понимают, что происходит. Поезда то едут, то внезапно останавливаются.

"В 10 часов я уже была на Академгородке. Но все время поезд останавливался. Просто были остановки. Никто ничего не говорил. Затем объявляли, что техническая остановка и поезд скоро поедет. И все", – рассказывает очевидица.

Впоследствии в Киевском метрополитене сообщили о неисправности на двух станциях.

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Наталья Макогон, пресс-секретарь Киевского метрополитена:

"Сегодня утром был обнаружен дефект на рельсовом полотне в районе станции Академгородок. Сегодня ночью будут ориентированы мастера, и будет проведена дополнительная проверка".

Такая давка может быть опасной для пассажиров, рассказывает эксперт Александр Кава. Сегодня десятки людей могли оказаться под поездом:

"Падать на пути – поскольку платформа имеет ограниченную площадь и соответственно там много людей одновременно не могут находиться".

Чтобы уберечься в такой ситуации, говорит эксперт, следует держаться подальше от края платформы.

Есть и видео уже с другой столичной станции – станции метро Святошино, где месяц назад толпа штурмовала вход в подземку. При таких обстоятельствах главное не упасть, предупреждает Александр. Ведь в панике вас могут просто не заметить. Причиной хаоса в метро эксперт называет недостаточное количество вагонов и неправильно спланированный интервал движения поездов:

"Это банальная экономия средств коммунальным предприятием "Киевский метрополитен", которая приводит к огромным неудобствам для жителей города"

Впрочем, проблема переполненности подземки существует не только в украинской столице. Чтобы направить толпу, в Токийском метро уже с полвека работают так называемые заталкиватели. Они утрамбовывают людей в вагоны и следят, чтобы пассажиры не приближались к краю платформы, и их зажало дверью поезда.

Напомним, что минувшим летом в столичной подземке на центральной станции метро "Крещатик" произошло задымление. В связи с этим станции "Крещатик", "Театральная", "Университет" и "Майдан Незалежности" были закрыты по техническим причинам. А станция "Арсенальная" работала только на выход, ни один пересадочный узел не работал.

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